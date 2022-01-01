«Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

«Спартак» оказался самым популярным футбольным клубом в социальной сети тикток по итогам декабря. В пятерку также вошел «Зенит».

«Видео красно-белых собрали почти 200 миллионов просмотров и больше 25 миллионов взаимодействий (лайков, комментариев, репостов). По обоим показателям мы заняли первое место, обойдя такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и другие.

Подобное достижение стало первым для российских клубов в истории. Всего же за 2021-й год в тиктоке «Спартак» стал четвертым по популярности клубом планеты, уступив лишь «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне», – написали москвичи.