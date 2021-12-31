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    «Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

    «Спартак» оказался самым популярным футбольным клубом в социальной сети тикток по итогам декабря. В пятерку также вошел «Зенит».

    «Видео красно-белых собрали почти 200 миллионов просмотров и больше 25 миллионов взаимодействий (лайков, комментариев, репостов). По обоим показателям мы заняли первое место, обойдя такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и другие.

    Подобное достижение стало первым для российских клубов в истории. Всего же за 2021-й год в тиктоке «Спартак» стал четвертым по популярности клубом планеты, уступив лишь «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне», – написали москвичи.

    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • В декабре его возглавил Паоло Ваноли.
    • В 1-м официальном матче года «Спартак» 26 февраля примет ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии23
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      Рейтинг: +10013

      ivany4 1 час назад

      Любое упоминание Спартака в медиа пространстве - это лишний повод заявить о себе. Ну и в дальнейшем правильно использовать информацию. Например провести самооценку и сделать выводы.
      Хорошие отзывы - не опускать планку и стремиться к более высоким результатам. Ну а если ругают, на чем свет стоит, то как можно быстрее следует исправлять ситуацию.

      1
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      Рейтинг: +3310

      Axe111 1 час назад

      Гениальное достижение

      0
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      Рейтинг: +18338

      derrik2000 1 час назад

      А где тогда нанозолотая наномедаль за это "достижение"???
      )))

      0
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      Рейтинг: +15541

      Garrincha58 2 часа назад

      пусть там и лидируют в тик токах и инстаграммах

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      Рейтинг: +3911

      sobaka120982 2 часа назад

      Ну все плять))) теперь они чемпионы!!!!

      0
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      Рейтинг: +12178

      NewLife 2 часа назад

      Заметка для детей и дебилов, радости полные штаны)

      1
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      Рейтинг: +695

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Тик ток это чисто поржать. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +55805

      portero 2 часа назад

      Не в футболе, так в приколе...

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      Рейтинг: +26348

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ эта иинформация, как собственно и рейтинг популярности в одноклеточном ресурсе, для имбицилов, к футболу вообще ни какого отношения не имеет, так что это сомнительное достижение, гордиться этим, выставлять на всеобщее обозрение - идиотизм>)))

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      Рейтинг: +3500

      Блямба 3 часа назад

      Да,мемы были славные.25 миллионов ржало.

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