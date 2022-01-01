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  • «Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

«Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

1 января 2022, 15:25
27

«Спартак» оказался самым популярным футбольным клубом в социальной сети тикток по итогам декабря. В пятерку также вошел «Зенит».

«Видео красно-белых собрали почти 200 миллионов просмотров и больше 25 миллионов взаимодействий (лайков, комментариев, репостов). По обоим показателям мы заняли первое место, обойдя такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и другие.

Подобное достижение стало первым для российских клубов в истории. Всего же за 2021-й год в тиктоке «Спартак» стал четвертым по популярности клубом планеты, уступив лишь «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне», – написали москвичи.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • В декабре его возглавил Паоло Ваноли.
  • В 1-м официальном матче года «Спартак» 26 февраля примет ЦСКА.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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апоголлл
1641041171
тик-ток зло
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Блямба
1641047598
Да,мемы были славные.25 миллионов ржало.
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portero
1641048866
Не в футболе, так в приколе...
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NewLife
1641049973
Заметка для детей и дебилов, радости полные штаны)
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sobaka120982
1641050293
Ну все плять))) теперь они чемпионы!!!!
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Garrincha58
1641050654
пусть там и лидируют в тик токах и инстаграммах
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ivany4
1641054810
Любое упоминание Спартака в медиа пространстве - это лишний повод заявить о себе. Ну и в дальнейшем правильно использовать информацию. Например провести самооценку и сделать выводы. Хорошие отзывы - не опускать планку и стремиться к более высоким результатам. Ну а если ругают, на чем свет стоит, то как можно быстрее следует исправлять ситуацию.
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paracetamol
1641064749
Ну да, больше всего над свинями смеются!
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akku
1641070588
Мне лично по барабану этот рейтинг в тик-токе, хотя Спартак -это моё, но почему когда здесь вроде бы статья для КБ, но писаки вовсе не Спартачи, видать в душе или любовь или зависть к Спартаку. Да в друзьях у меня болелы из других команд, кроме зенита, нормально дискутируем. Короче много дерьма на сайте, модерам БОЛЬШОЙ МИНУС, пора убирять грязь и вернуть сайту нормальное общение.
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Hektor 84
1641158686
Только шмиллеру рейт не показывайте
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