«Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

Любое упоминание Спартака в медиа пространстве - это лишний повод заявить о себе. Ну и в дальнейшем правильно использовать информацию. Например провести самооценку и сделать выводы.
Хорошие отзывы - не опускать планку и стремиться к более высоким результатам. Ну а если ругают, на чем свет стоит, то как можно быстрее следует исправлять ситуацию.
«Спартак» оказался самым популярным футбольным клубом в социальной сети тикток по итогам декабря. В пятерку также вошел «Зенит».
«Видео красно-белых собрали почти 200 миллионов просмотров и больше 25 миллионов взаимодействий (лайков, комментариев, репостов). По обоим показателям мы заняли первое место, обойдя такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и другие.
Подобное достижение стало первым для российских клубов в истории. Всего же за 2021-й год в тиктоке «Спартак» стал четвертым по популярности клубом планеты, уступив лишь «МЮ», «ПСЖ» и «Барселоне», – написали москвичи.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- В декабре его возглавил Паоло Ваноли.
- В 1-м официальном матче года «Спартак» 26 февраля примет ЦСКА.