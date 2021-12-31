«Дженоа», «Торино», «Верона» и «Зенит» – претенденты на Миранчука (Tuttosport)

По Зениту было разъяснение на бобсоккере. Суть -- Зениту он интересен, но сам Миранчук хочет играть в Италии, и ради небольшого повышения зарплаты в РПЛ не вернется. Ну а удваивать-утраивать ему его нынешнюю зарплату Зенит не намерен.
Четыре клуба ведут борьбу за полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
В подписании 26-летнего россиянина заинтересованы «Дженоа», «Торино», «Верона» и «Зенит».
На сегодняшний день фаворитом считается «Торино».
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.