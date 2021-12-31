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    «Дженоа», «Торино», «Верона» и «Зенит» – претенденты на Миранчука (Tuttosport)

    Четыре клуба ведут борьбу за полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    В подписании 26-летнего россиянина заинтересованы «Дженоа», «Торино», «Верона» и «Зенит».

    На сегодняшний день фаворитом считается «Торино».

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10819

      Вомбат 15 минут назад

      По Зениту было разъяснение на бобсоккере. Суть -- Зениту он интересен, но сам Миранчук хочет играть в Италии, и ради небольшого повышения зарплаты в РПЛ не вернется. Ну а удваивать-утраивать ему его нынешнюю зарплату Зенит не намерен.

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      Рейтинг: +5254

      Semenycch 37 минут назад

      Если такой трансфер возможен, то я его всячески приветствую.

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      Рейтинг: +13377

      ilichkadr 39 минут назад

      Это всё потуги агентов. Слишком жадными оказались. Лёхе и в Аталанте не плохо живется. Бабло капает, чего ещё надо от жизни?
      P.S. Полировщик лавки не нужен никому.

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      Рейтинг: +61

      Дубина 39 минут назад

      Пойду лучше похмелюсь да стаконягу лупану за расформирование "ЛЬВОВ"!!!!!!!

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      Рейтинг: +11951

      Barmaleushka > Дубина 6 минут назад

      Давай , серной кислоты накати !

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      Рейтинг: +61

      Дубина 41 минуту назад

      в ватный бзянит продырявленный уже не кто переходить не хочет,кроме легов из за бабла,не отмыться потом от позора))))

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      Рейтинг: +61

      Дубина 49 минут назад

      лазурятня лучше новых малкомов с венделями привезет на 40 лям за каждого,а бабло народное по карманам распилят,

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      Рейтинг: +61

      Дубина 50 минут назад

      да и Леха говорил,что бомжарня это не показатель для него))!!!!

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      Рейтинг: +61

      Дубина 53 минуты назад

      Ну зянит среди всех самый слабый клубишко)

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