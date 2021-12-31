«Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола (Tuttomercatoweb)

Специя прочитала, что футболистом интересуется никому не известный физрук из команды аутсайдер и просто послали их. Гыгыгы
«Спартак» хотел купить форварда «Специи» М'Бала Нзола.
На подписании 25-летнего футболиста настаивал новый главный тренер московской команды Паоло Ваноли.
«Спартак» сделал предложение о трансфере ангольца, но получил отказ.
- В текущем сезоне Нзола забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- В июле сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Краснодара».