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    «Специя» отказала «Спартаку» в трансфере Нзола (Tuttomercatoweb)

    «Спартак» хотел купить форварда «Специи» М'Бала Нзола.

    На подписании 25-летнего футболиста настаивал новый главный тренер московской команды Паоло Ваноли.

    «Спартак» сделал предложение о трансфере ангольца, но получил отказ.

    • В текущем сезоне Нзола забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
    • В июле сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2181

      ПалкоВводецъ 21 минуту назад

      Специя прочитала, что футболистом интересуется никому не известный физрук из команды аутсайдер и просто послали их. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2245

      acor94 23 минуты назад

      Ну и хорошо. С такой статой нечего делать в рпл.

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