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    «Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с 80-летием

    Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.

    Клубная пресс-служба поздравила шотландца в соцсетях.

    «Направляем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру», – говорится в публикации.

    • Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
    • За этот период команда выиграла 38 трофеев.

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    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11927

      Barmaleushka 1 час назад

      Присоединяюсь к поздравлениям .

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      Рейтинг: +255

      v.v.navashinsky 2 часа назад

      СЭР АЛЕКС!!!С ЮБИЛЕЕМ ВАС!!!ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!!!Главное здоровья!!!

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