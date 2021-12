«Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с 80-летием

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.

Клубная пресс-служба поздравила шотландца в соцсетях.

«Направляем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру», – говорится в публикации.

Sending big birthday wishes to our legendary former manager #MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY