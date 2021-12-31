«Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с 80-летием

Присоединяюсь к поздравлениям .
Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
Клубная пресс-служба поздравила шотландца в соцсетях.
«Направляем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру», – говорится в публикации.
- Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
- За этот период команда выиграла 38 трофеев.
Sending big birthday wishes to our legendary former manager #MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2021