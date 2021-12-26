Романцев – болельщикам «Спартака»: В 2022-м пожелаю терпения»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев встретился с болельщиками клуба.
– Впереди Новый год. В 2022 году «Спартаку» исполняется 100 лет. Что пожелаете многомиллионной армии болельщиков «Спартака»?
– Прежде всего, благодарность всем этим болельщикам. А пожелаю терпения. Сейчас именно тот случай, когда болельщикам нужно пожелать терпения. Все наладится, конечно же. «Спартак» был, есть и будет.
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
- Клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- Команду в декабре возглавил Паоло Ваноли.
Источник: ютуб-канал «Спартака»