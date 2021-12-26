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  • Романцев – болельщикам «Спартака»: В 2022-м пожелаю терпения»

Романцев – болельщикам «Спартака»: В 2022-м пожелаю терпения»

26 декабря 2021, 22:07
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев встретился с болельщиками клуба.

– Впереди Новый год. В 2022 году «Спартаку» исполняется 100 лет. Что пожелаете многомиллионной армии болельщиков «Спартака»?

– Прежде всего, благодарность всем этим болельщикам. А пожелаю терпения. Сейчас именно тот случай, когда болельщикам нужно пожелать терпения. Все наладится, конечно же. «Спартак» был, есть и будет.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Команду в декабре возглавил Паоло Ваноли.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (7)
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Sancho010365
1640546475
Спартак сейчас, как разобранный механизм от часов. Самое время принять серьёзное, правильное решение и на перспективу. Но вопрос только в одном, кто за это возьмётся. А болельщики Спартака да и всей России самые терпеливые. Вот только бы дали им обещание - сколько ждать.
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Vitaga
1640559905
да ппц терпим и терпим.... сколько еще надо? 15 лет было без побед. снова 15?
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vladimir-7
1640589467
Романцев болельщикам: "Во второй части чемпионата спартаку все команды вставят, а вы, что же, терпите".
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zigbert
1640608691
Есть такая поговорка :"Терпение и труд, все перетрут".
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Plyash
1640619252
"Сейчас именно тот случай,когда...надо пожелать терпения" - длится уже лет десять и конца-края не видно,уважаемый г-н Романцев.Всё ждём-с...
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