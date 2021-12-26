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    Романцев – болельщикам «Спартака»: В 2022-м пожелаю терпения»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев встретился с болельщиками клуба.

    – Впереди Новый год. В 2022 году «Спартаку» исполняется 100 лет. Что пожелаете многомиллионной армии болельщиков «Спартака»?

    – Прежде всего, благодарность всем этим болельщикам. А пожелаю терпения. Сейчас именно тот случай, когда болельщикам нужно пожелать терпения. Все наладится, конечно же. «Спартак» был, есть и будет.

    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
    • Команду в декабре возглавил Паоло Ваноли.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    26.12.2021 22:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12251

      Литейный4 1 час назад

      2022 год это отправной год свиней в Пердив на столетие Пищевика. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1500

      Sancho010365 1 час назад

      Спартак сейчас, как разобранный механизм от часов. Самое время принять серьёзное, правильное решение и на перспективу. Но вопрос только в одном, кто за это возьмётся. А болельщики Спартака да и всей России самые терпеливые. Вот только бы дали им обещание - сколько ждать.

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