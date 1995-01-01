Чалханоглу: «Состав «Интера» лучше, чем у «Милана»

Ой не красиво братишка так делать, ой как не красиво. Молодой, горячий всякое бывает, лет через 10 поймет что так говорить не надо было бы. Чисто по человечиский.
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнил состав своего нынешнего клуба и бывшего – «Милана». Он поменял их летом.
«У «Интера» высококлассная команда с составом лучше, чем у «Милана».
Я должен поблагодарить главного тренера Симоне Индзаги, который действительно хотел, чтобы я был в его команде», – сказал Чалханоглу.
- «Интер» подписал турка как свободного агента.
- В сезоне Серии А у Чалханоглу 17 матчей, 6 голов, 7 результативных пасов.
- Его команда лидирует в таблице.
Ибрагимович – о трансфере Чалханоглу из «Милана» в «Интер»: «Он воспользовался трагедией с Эриксеном»