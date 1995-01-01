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    Чалханоглу: «Состав «Интера» лучше, чем у «Милана»

    Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнил состав своего нынешнего клуба и бывшего – «Милана». Он поменял их летом.

    «У «Интера» высококлассная команда с составом лучше, чем у «Милана».

    Я должен поблагодарить главного тренера Симоне Индзаги, который действительно хотел, чтобы я был в его команде», – сказал Чалханоглу.

    • «Интер» подписал турка как свободного агента.
    • В сезоне Серии А у Чалханоглу 17 матчей, 6 голов, 7 результативных пасов.
    • Его команда лидирует в таблице.

    Ибрагимович – о трансфере Чалханоглу из «Милана» в «Интер»: «Он воспользовался трагедией с Эриксеном»

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    Источник: твиттер Italian Football TV

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +713

      talgatnurzhanov2006 28 минут назад

      Ой не красиво братишка так делать, ой как не красиво. Молодой, горячий всякое бывает, лет через 10 поймет что так говорить не надо было бы. Чисто по человечиский.

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      Рейтинг: +177

      Борис23 34 минуты назад

      Зато в Милане есть суперзвезда по фамилии Ибрагимович, а в Интере такие есть?

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      Рейтинг: +189

      КУКУШКА 39 минут назад

      Турки все крысы,а этот хуже)))
      Еще эмблему Милана целовал))

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      Рейтинг: +430

      СуперПАВ9 57 минут назад

      Я бы так не сказал

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