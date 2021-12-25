Чалханоглу: «Состав «Интера» лучше, чем у «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнил состав своего нынешнего клуба и бывшего – «Милана». Он поменял их летом.

«У «Интера» высококлассная команда с составом лучше, чем у «Милана».

Я должен поблагодарить главного тренера Симоне Индзаги, который действительно хотел, чтобы я был в его команде», – сказал Чалханоглу.

«Интер» подписал турка как свободного агента.

В сезоне Серии А у Чалханоглу 17 матчей, 6 голов, 7 результативных пасов.

Его команда лидирует в таблице.

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