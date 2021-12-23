«Эвертону» отказали в переносе матча с «Бернли». В команде Бенитеса здоровы девять полевых футболистов

Игра 19-го тура АПЛ между «Бернли» и «Эвертоном» состоится 26 декабря, как и запланировано календарем.

Ливерпульский клуб просил перенести матч, но Премьер-лига ответила отказом.

В команде Рафаэля Бенитеса серьезные кадровые проблемы – шесть футболистов травмированы, еще пять заразились коронавирусом.

По словам испанского тренера, к матчу будут готовы только девять полевых игроков и три вратаря.

Ранее АПЛ объявила о переносе двух встреч из-за вспышек COVID-19. Позднее сыграют «Ливерпуль» и «Лидс», а также «Вулверхэмптон» и «Уотфорд».