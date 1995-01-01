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    «Эвертону» отказали в переносе матча с «Бернли». В команде Бенитеса здоровы девять полевых футболистов

    Игра 19-го тура АПЛ между «Бернли» и «Эвертоном» состоится 26 декабря, как и запланировано календарем.

    Ливерпульский клуб просил перенести матч, но Премьер-лига ответила отказом.

    В команде Рафаэля Бенитеса серьезные кадровые проблемы – шесть футболистов травмированы, еще пять заразились коронавирусом.

    По словам испанского тренера, к матчу будут готовы только девять полевых игроков и три вратаря.

    Ранее АПЛ объявила о переносе двух встреч из-за вспышек COVID-19. Позднее сыграют «Ливерпуль» и «Лидс», а также «Вулверхэмптон» и «Уотфорд».

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    Источник: Daily Mail

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