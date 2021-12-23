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    «Аталанта» потребовала у «Дженоа» за Миранчука 12 миллионов плюс бонусы (La Repubblica)

    «Дженоа» и «Аталанта» ведут переговоры по поводу трансфера полузащитника Алексея Миранчука.

    Клуб из Бергамо готов продать игрока за 12 миллионов евро плюс бонусы до 3 миллионов.

    • В 2020 году «Аталанта» заплатила за россиянина 14,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • «Дженоа» идет в зоне вылета Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Repubblica

    Газета основана в 1976 году. Одно из двух самых популярных изданий в Италии. Аудитория в твиттере - более 3,2 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8633

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Очень слабый игрок ! Как , он оказался , в Аталанте ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4693

      AtticusFinch 13 минут назад

      Бороться за выживание в серии А?)))предел мечтаний))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12570

      Cleaner 57 минут назад

      Да он и двух не стоит. Какие 12???????????????????????????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      КУКУШКА > Cleaner 45 минут назад

      Вся конюшня двух не стоит)))) хахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      alefreddy 1 час назад

      это лчше чем сидеть на лавке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6611

      Томик 1 час назад

      Ни в коем случае, Алексей. Это будет ошибка почище "Аталанты". Ты ещё и газ останешься должен на двадцать лет вперед.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      КУКУШКА 1 час назад

      Шева сделает с Лехи толкового игрока!
      Абы перешел бы))

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      Рейтинг: +12570

      Cleaner > КУКУШКА 55 минут назад

      Шеве пинка под зад после Нового года светит...

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      Рейтинг: +126

      КУКУШКА > Cleaner 44 минуты назад

      Откуда ты знаешь??? Одни специалисты диванные)))

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      Рейтинг: +12570

      Cleaner > КУКУШКА 16 минут назад

      Его команда за семь игр набрала ДВА очка. Нукукуй, сколько еще поражений его будут терпеть?

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