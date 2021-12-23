«Аталанта» потребовала у «Дженоа» за Миранчука 12 миллионов плюс бонусы (La Repubblica)

«Дженоа» и «Аталанта» ведут переговоры по поводу трансфера полузащитника Алексея Миранчука.
Клуб из Бергамо готов продать игрока за 12 миллионов евро плюс бонусы до 3 миллионов.
- В 2020 году «Аталанта» заплатила за россиянина 14,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- «Дженоа» идет в зоне вылета Серии А.
Источник: La Repubblica
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