Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ»

Пришел, побыл, ушел...
Может Рангник заберет еще и бесполезных игроков, которых купил, Керк, Анджорин, Бека?
Аналитик «Локомотива» Эван Шарп вошел в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».
29-летнего шотландца пригласили в «МЮ» по инициативе Рангника, который ранее тоже работал в «Локомотиве».
- Шарп заменит Кирана Маккенну, возглавившего «Ипсвич».
- Шотландец пришел в «Локомотив» в ноябре.
- Ранее аналитик работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз» (МЛС).
Ralf has made a new addition to United's backroom team #MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 22, 2021