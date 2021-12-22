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    Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ»

    Аналитик «Локомотива» Эван Шарп вошел в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

    29-летнего шотландца пригласили в «МЮ» по инициативе Рангника, который ранее тоже работал в «Локомотиве».

    • Шарп заменит Кирана Маккенну, возглавившего «Ипсвич».
    • Шотландец пришел в «Локомотив» в ноябре.
    • Ранее аналитик работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз» (МЛС).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «МЮ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3576

      PAREVG. 4 минуты назад

      Пришел, побыл, ушел...
      Может Рангник заберет еще и бесполезных игроков, которых купил, Керк, Анджорин, Бека?

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      Рейтинг: +3253

      Блямба 16 минут назад

      Когда с боковушки у туалета позвали в СВ..

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