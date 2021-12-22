Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ»

Аналитик «Локомотива» Эван Шарп вошел в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

29-летнего шотландца пригласили в «МЮ» по инициативе Рангника, который ранее тоже работал в «Локомотиве».

Шарп заменит Кирана Маккенну , возглавившего «Ипсвич».

, возглавившего «Ипсвич». Шотландец пришел в «Локомотив» в ноябре.

Ранее аналитик работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз» (МЛС).