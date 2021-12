Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ»

Аналитик «Локомотива» Эван Шарп вошел в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

29-летнего шотландца пригласили в «МЮ» по инициативе Рангника, который ранее тоже работал в «Локомотиве».

Ralf has made a new addition to United's backroom team #MUFC