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    Захарян – лидер сезона РПЛ по участию в комбинациях, завершившихся ударами

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в нынешнем сезоне РПЛ поучаствовал в 112 комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Это лучший показатель в лиге.

    В тройку по продуктивности участий в комбинациях также входят Вендел и Гжегож Крыховяк (по 101 комбинации с ударами).

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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    Источник: сообщество «СИЛА» в VK

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