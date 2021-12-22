Захарян – лидер сезона РПЛ по участию в комбинациях, завершившихся ударами

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в нынешнем сезоне РПЛ поучаствовал в 112 комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Это лучший показатель в лиге.

В тройку по продуктивности участий в комбинациях также входят Вендел и Гжегож Крыховяк (по 101 комбинации с ударами).

В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»