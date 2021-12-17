Медведев – об отказе «Зенита» продлевать контракты с Оздоевым и Дзюбой: «Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о грядущем уходе из клуба полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артема Дзюбы.

– Мы не комментируем ход трансферной кампании, мы комментируем ее результаты. Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите.

– То есть новости про Дзюбу и Оздоева вы опровергаете?

– Всe, что появляется в прессе, не имеет под собой никакого основания. Ни в одну сторону, ни в другую.