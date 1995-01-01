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    Медведев – об отказе «Зенита» продлевать контракты с Оздоевым и Дзюбой: «Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о грядущем уходе из клуба полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артема Дзюбы.

    – Мы не комментируем ход трансферной кампании, мы комментируем ее результаты. Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите.

    – То есть новости про Дзюбу и Оздоева вы опровергаете?

    – Всe, что появляется в прессе, не имеет под собой никакого основания. Ни в одну сторону, ни в другую.

    • У обоих футболистов летом 2022 года истекают контракты с «Зенитом».
    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 игры, забил 10 мячей и сделал 9 ассистов.
    • Оздоев отличился 1 голом в 6 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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