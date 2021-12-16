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  • Филимонов признался, что участвовал в договорном матче: «Результат делали другие люди»

Филимонов признался, что участвовал в договорном матче: «Результат делали другие люди»

16 декабря 2021, 17:54
31

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов признался, что участвовал в договорном матче.

– Вы участвовали в договорном матче?

– Да. Но не буду рассказывать, что за матч. Я участвовал, но денег за это не брал. Всe, что касалось моей игры, – я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Какой клуб? Не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

– Что будет, если бы вы рассказали нам всю правду?

– Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берeт. Бывает, несколько футболистов берут деньги. Мне как вратарю предлагали, потому что ответственен за то, чтобы мяч залетел в ворота

Не буду говорить об этом, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

– Как вы узнали, что матч был договорным?

– Ко мне подходят партнeры и говорят: «Саш, нужно». Я сказал, что в этом участвовать не буду. Люди с противоположной стороны, узнав о моeм мнении, сказали: «Решайте этот вопрос сами».

  • Сейчас Филимонов входит в тренерский штаб сборной России до 18 лет.
  • Вратарь 6 раз брал чемпионат России со «Спартаком».
  • Он также играл за тульский «Арсенал», «Факел», киевское «Динамо» и другие клубы.
  • На счету Филимонова 16 матчей за сборную (1998-2002 годы).

Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»
Россия. Премьер-лига Филимонов Александр
Комментарии (31)
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lek!
1639667410
Про спартак 90-2000 е все знают , уже не первый человек об этом говорит . Но то что уже было зачем рассказывать ? Вот посадили бы тебя сейчас , другим уроком будет . Бедный бубень начал рассказывать все грешки Спартака так его в психушку закинули .
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AZ
1639667844
Не скажет какой клуб... Потому что это матч Россия - Украина... Типа ляп совершил, а сам спецом за хохлов топил... Поэтому и перешел через год потом в киевское Динамо
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Garrincha58
1639668292
вот взяли привычку признаваться на половину разве это по мужски, как баба я ему дала, но не скажу кому и сколько
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paracetamol
1639670428
Но не буду рассказывать, что за матч, но, надеюсь, вы догадались, что это был выездной матч с Усриной.
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Snek
1639672553
Последнее время пошла тенденция в нашей лиге приколов, признаваться в том, что участвовал в договорняке, но обязательно был не в курсе и срал в этом время за воротами. Клоунада какая-то...
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Benifacto
1639674944
ну что сказал А пусть говорит и Б, а то дешево это и по детски, отстранить его на пожизненно от футбола пока не даст признательные показания!
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aubergine
1639675073
Про матч с Украиной шутки были? Это когда он можно сказать, что сам в свои ворота вколотил)
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general.lizyukov
1639677585
Что-то много говорят про договорняки. И все подряд ни при чем. Громче всех кричит "держи вора" известно кто
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mihail200606
1639677607
В сборной.. В 99ом..
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zigbert
1639744357
Просто ляпнул и привлек к себе внимание. А что и как, рассказать не хочет.
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