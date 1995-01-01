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    Филимонов признался, что участвовал в договорном матче: «Результат делали другие люди»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов признался, что участвовал в договорном матче.

    – Вы участвовали в договорном матче?

    – Да. Но не буду рассказывать, что за матч. Я участвовал, но денег за это не брал. Всe, что касалось моей игры, – я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Какой клуб? Не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

    – Что будет, если бы вы рассказали нам всю правду?

    – Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берeт. Бывает, несколько футболистов берут деньги. Мне как вратарю предлагали, потому что ответственен за то, чтобы мяч залетел в ворота

    Не буду говорить об этом, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

    – Как вы узнали, что матч был договорным?

    – Ко мне подходят партнeры и говорят: «Саш, нужно». Я сказал, что в этом участвовать не буду. Люди с противоположной стороны, узнав о моeм мнении, сказали: «Решайте этот вопрос сами».

    • Сейчас Филимонов входит в тренерский штаб сборной России до 18 лет.
    • Вратарь 6 раз брал чемпионат России со «Спартаком».
    • Он также играл за тульский «Арсенал», «Факел», киевское «Динамо» и другие клубы.
    • На счету Филимонова 16 матчей за сборную (1998-2002 годы).

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    Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии21
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      Рейтинг: +25

      кaстрюлька 9 минут назад

      Херой усраины

      0
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      Рейтинг: +474

      БеZуМныЙ 17 минут назад

      Лихое время было, когда в 90 все клубы влачили жалкое существование Спартак жировал всех и всё скупая.

      2
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      ...
      Рейтинг: +157

      Suvorov51 > БеZуМныЙ 14 минут назад

      Согласен.ю сейчас бомжатник жирует. и нет этому конца

      1
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      Рейтинг: +15389

      Garrincha58 19 минут назад

      вот взяли привычку признаваться на половину разве это по мужски, как баба я ему дала, но не скажу кому и сколько

      2
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      ...
      Рейтинг: +157

      Suvorov51 > Garrincha58 11 минут назад

      А что филимон может сказать он хохлам отдал выход в европу. а вот за сколько не может сказать.потому что п.е.д.е р.а.с.т

      0
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      Рейтинг: +3191

      AZ 26 минут назад

      Не скажет какой клуб... Потому что это матч Россия - Украина... Типа ляп совершил, а сам спецом за хохлов топил... Поэтому и перешел через год потом в киевское Динамо

      2
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      Рейтинг: +27538

      silver29 27 минут назад

      Это не том матч, когда Филимон за воротник от Шевченко запустил ?

      3
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      Рейтинг: +855

      ВасяК > silver29 10 минут назад

      И я про этот матч подумал!!!

      1
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      Рейтинг: +4168

      FENIX-SL 32 минуты назад

      наш футбол пошел бы в гору если бы все договорняки вскрылись..хотя бы за ближайшие 10 лет

      0
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      Рейтинг: +322

      Zenit40k 33 минуты назад

      По любому Спартак ,они там все такие ,ни одного человека чести
      Скорее всего все чемпионства тоже были договорные

      2
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      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > Zenit40k 25 минут назад

      Толи дело в Зените, прям кристально честные люди! Один Зюба чего стоит.

      0
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      Рейтинг: +157

      Suvorov51 > Zenit40k 9 минут назад

      Ты как всегда точно в дырочку. сейчас бомжатник все скупил и в европе все завалил

      0
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      Рейтинг: +1648

      lek! 34 минуты назад

      Про спартак 90-2000 е все знают , уже не первый человек об этом говорит . Но то что уже было зачем рассказывать ? Вот посадили бы тебя сейчас , другим уроком будет . Бедный бубень начал рассказывать все грешки Спартака так его в психушку закинули .

      2
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      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > lek! 32 минуты назад

      Про какие 90-2000??? Ты о чем??? У нас каждый год такие матчи пачками. Не веришь?? Спроси у Зенита с Сочи.

      0
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      Рейтинг: +663

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 41 минуту назад

      Вот и потекло из свинарника. Интересно какие клубы подкупали тарасовские, чтобы выиграть? )))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +4244

      mopecekca > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 37 минут назад

      с чего ты решил сразу, что это был Спартак, бомжара синюшная?

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      Рейтинг: +4168

      FENIX-SL > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 32 минуты назад

      при всей неприязни к спартаку...
      ...в договорняках принимали участие точно все наши топ клубы

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      Рейтинг: +663

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян > mopecekca 27 минут назад

      Филимонов спартач. Не свинья ты, а человек недоделанный. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4410

      R_a_i_n > FENIX-SL 25 минут назад

      Откуда неприязнь к Спартаку?

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      Рейтинг: +474

      БеZуМныЙ > R_a_i_n 16 минут назад

      Эта неприязнь народная! :)

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      Рейтинг: +157

      Suvorov51 > БеZуМныЙ 7 минут назад

      бомжатник еще не народ. это просто бомжатник

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