Филимонов признался, что участвовал в договорном матче: «Результат делали другие люди»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов признался, что участвовал в договорном матче.

– Вы участвовали в договорном матче?

– Да. Но не буду рассказывать, что за матч. Я участвовал, но денег за это не брал. Всe, что касалось моей игры, – я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Какой клуб? Не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

– Что будет, если бы вы рассказали нам всю правду?

– Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берeт. Бывает, несколько футболистов берут деньги. Мне как вратарю предлагали, потому что ответственен за то, чтобы мяч залетел в ворота

Не буду говорить об этом, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

– Как вы узнали, что матч был договорным?

– Ко мне подходят партнeры и говорят: «Саш, нужно». Я сказал, что в этом участвовать не буду. Люди с противоположной стороны, узнав о моeм мнении, сказали: «Решайте этот вопрос сами».