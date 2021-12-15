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    «Салернитане» грозит исключение из Серии А

    «Салернитана» может в ближайшее время лишиться места в Серии А.

    Клубу грозит исключение из высшего дивизиона, если до 31 декабря не поступит предложение о его продаже.

    Дело в том, что «Салернитаной» владеет траст, которым управляет президент «Лацио» Клаудио Лотито, а по правилам лиги две команды не могут принадлежать одному человеку.

    • «Салернитана» набрала 8 очков в 17 турах Серии А.
    • Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ANSA

    Agenzia Nazionale Stampa Associata - ведущее итальянское информационное агентство, пятое по величине новостное агентство в мире. Основано в Риме в 1945 году. Членами ANSA являются такие известные итальянские издания, как Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport.

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13126

      Skull_Boy 1 час назад

      Это тебе не Россия у нас и 5 команд может принадлежать ОДНОМУ холдингу

      0
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      Рейтинг: +3183

      AZ 2 часа назад

      Может все же Лацио исключат?)

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      ...
      Рейтинг: +13126

      Skull_Boy > AZ 1 час назад

      Да они и так вылетят, лучше уж дать парням доиграть

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      Рейтинг: +3183

      AZ > Skull_Boy 29 минут назад

      да я ж не против))) Зенитовская премьер лига - только в россии, а в италии как у людей... 1 команда - 1 владелец...

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