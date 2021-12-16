«Салернитане» грозит исключение из Серии А

«Салернитана» может в ближайшее время лишиться места в Серии А.

Клубу грозит исключение из высшего дивизиона, если до 31 декабря не поступит предложение о его продаже.

Дело в том, что «Салернитаной» владеет траст, которым управляет президент «Лацио» Клаудио Лотито, а по правилам лиги две команды не могут принадлежать одному человеку.