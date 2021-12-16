«Салернитане» грозит исключение из Серии А

«Салернитана» может в ближайшее время лишиться места в Серии А.
Клубу грозит исключение из высшего дивизиона, если до 31 декабря не поступит предложение о его продаже.
Дело в том, что «Салернитаной» владеет траст, которым управляет президент «Лацио» Клаудио Лотито, а по правилам лиги две команды не могут принадлежать одному человеку.
- «Салернитана» набрала 8 очков в 17 турах Серии А.
- Команда занимает последнее место в турнирной таблице.
Источник: ANSA
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