«Арсенал» – «Вест Хэм»: хозяева выиграли четыре последних домашних матча

В 23:00 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». У команды Микеля Артеты четыре домашних победы в турнире подряд.

Причем в последних трех из победных игр «Арсенал» не пропустил. Последний раз команда не пропускала в четырех победных домашних матчах АПЛ подряд в мае 2017 года.