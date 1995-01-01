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    «Арсенал» – «Вест Хэм»: хозяева выиграли четыре последних домашних матча

    В 23:00 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». У команды Микеля Артеты четыре домашних победы в турнире подряд.

    Причем в последних трех из победных игр «Арсенал» не пропустил. Последний раз команда не пропускала в четырех победных домашних матчах АПЛ подряд в мае 2017 года.

    • «Вест Хэм» после 16 туров имеет 28 очков. Это их лучший показатель за всю историю.
    • «Арсенал», если выиграет, обгонит «Вест Хэм» и поднимется в зону Лиги чемпионов.
    • «Вест Хэм» не побеждает на «Эмирейтс» с 2015 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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