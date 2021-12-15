«Арсенал» – «Вест Хэм»: хозяева выиграли четыре последних домашних матча

В 23:00 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». У команды Микеля Артеты четыре домашних победы в турнире подряд.
Причем в последних трех из победных игр «Арсенал» не пропустил. Последний раз команда не пропускала в четырех победных домашних матчах АПЛ подряд в мае 2017 года.
- «Вест Хэм» после 16 туров имеет 28 очков. Это их лучший показатель за всю историю.
- «Арсенал», если выиграет, обгонит «Вест Хэм» и поднимется в зону Лиги чемпионов.
- «Вест Хэм» не побеждает на «Эмирейтс» с 2015 года.
Источник: Бомбардир.ру