Пиняев – о дебютном голе в РПЛ: «Это должно было произойти намного раньше»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

17-летний футболист отличился дебютным забитым мячом в Премьер-лиге.

«В первую очередь, главное, что команда победила. Но я рад, что удалось забить, считаю, что это должно было произойти намного раньше.

Рад, что у нас так много болельщиков. Рад, что мы можем разделить радость победы в последнем матче вместе с ними», – сказал Пиняев.