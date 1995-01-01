Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Пиняев – о дебютном голе в РПЛ: «Это должно было произойти намного раньше»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

    17-летний футболист отличился дебютным забитым мячом в Премьер-лиге.

    «В первую очередь, главное, что команда победила. Но я рад, что удалось забить, считаю, что это должно было произойти намного раньше.

    Рад, что у нас так много болельщиков. Рад, что мы можем разделить радость победы в последнем матче вместе с ними», – сказал Пиняев.

    • В июле «Крылья» купили форварда у «Чертаново».
    • Он провел 17 матчей в РПЛ.
    • При этом Пиняев ни разу не выходил в стартовом составе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1705

      serglider 22 минуты назад

      Пиняев - наша надежда, как перспективный футбольный талант, в ближайшем будущем! С головой у парня походу все в порядке, остается надежда, что тренер его плавно подведет во взрослый футбол. Если парень по настоящему реализует свой потенциал, это будет игрок уровня молодого Сычева, только бы агенты, большие бабки и меркантильные шлюшки не испортили парня...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92120
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68291
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru