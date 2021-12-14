Пиняев – о дебютном голе в РПЛ: «Это должно было произойти намного раньше»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.
17-летний футболист отличился дебютным забитым мячом в Премьер-лиге.
«В первую очередь, главное, что команда победила. Но я рад, что удалось забить, считаю, что это должно было произойти намного раньше.
Рад, что у нас так много болельщиков. Рад, что мы можем разделить радость победы в последнем матче вместе с ними», – сказал Пиняев.
- В июле «Крылья» купили форварда у «Чертаново».
- Он провел 17 матчей в РПЛ.
- При этом Пиняев ни разу не выходил в стартовом составе.
Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»