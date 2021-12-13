«Зенит» близок к покупке форварда «Интернасьонала» Алберто за 14 миллионов

«Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
Петербуржцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста около 14 миллионов евро. Еще 3-4 миллиона будут прописаны в сделке в виде бонусов.
На бразильца также претендуют клубы АПЛ.
- Алберто – воспитанник «Сантоса».
- В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: UOL Esporte
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