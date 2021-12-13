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    «Зенит» близок к покупке форварда «Интернасьонала» Алберто за 14 миллионов

    «Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

    Петербуржцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста около 14 миллионов евро. Еще 3-4 миллиона будут прописаны в сделке в виде бонусов.

    На бразильца также претендуют клубы АПЛ.

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UOL Esporte

    Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и 5-й в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,3 миллиона человек.

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    13.12.2021 23:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +701

      Форвард 79 2 минуты назад

      У ЦСКА был Ваня, у Спартака есть Антоха, а у Зенита видимо будет Юрчик)))

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      Рейтинг: +179

      Slavan62 26 минут назад

      Будет бразильская мафия.

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