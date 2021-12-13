«Зенит» близок к покупке форварда «Интернасьонала» Алберто за 14 миллионов

«Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

Петербуржцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста около 14 миллионов евро. Еще 3-4 миллиона будут прописаны в сделке в виде бонусов.

На бразильца также претендуют клубы АПЛ.