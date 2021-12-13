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  • «Зенит» близок к покупке форварда «Интернасьонала» Алберто за 14 миллионов

«Зенит» близок к покупке форварда «Интернасьонала» Алберто за 14 миллионов

13 декабря 2021, 23:23
22

«Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

Петербуржцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста около 14 миллионов евро. Еще 3-4 миллиона будут прописаны в сделке в виде бонусов.

На бразильца также претендуют клубы АПЛ.

  • Алберто – воспитанник «Сантоса».
  • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

Источник: UOL Esporte

Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и 5-й в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,3 миллиона человек.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Интернасьонал
Комментарии (22)
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Форвард 79
1639429105
У ЦСКА был Ваня, у Спартака есть Антоха, а у Зенита видимо будет Юрчик)))
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Garrincha58
1639431250
кот в мешке слишком молод
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paracetamol
1639431711
Лучше уругвайца взять. Уругвайцы нормальные ребята!
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Борисыч1
1639443857
Чувствуют, что без усиления не спасутся от Динамо. Когда наворованных денег полно, их не жалко. Но ничего, и с бразилами можно воевать, будем рассчитывать, что русские Команды отберут очки у зажравшихся ингерманландцев, ограбивших Россию.
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ateist90
1639453008
Ну при условии что, Азмун уходит, хоть какая то радость! Вроде как тьфу тьфу с бразилами пока везет,(Малком разве что не впечатляет), а то в матче с Динамо совсем без форвардов было грустно! PS: Хрюны все народные деньги считают))) В свою копилку заглядывайте по чаще, Рую надо будет скоро неустойку платить ))))
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Блямба
1639456319
Сергей Богданыч лениво посмотрел на телефон.. Семнадцать непринятых от какого-то Артёма с Мальдив. Реклама...догадался он. Писец..,смекнул Артём.
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ААМ
1639461313
Хорошо, если это не кот в мешке. То ли дело дорогущий Халк, на котором "Зенит" наварил при продаже чуть ли не 40 млн долларов.
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Hektor 84
1639465525
А тем временем газ дорожает
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acor94
1639470746
Покажите нам его цвет!
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portero
1639473736
Хорошо если прикупят молодого, лишь бы не ленивый как пижон Малком...
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