Мбаппе – 3-й игрок «ПСЖ», забивший 100 голов в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).

Теперь в активе 22-летнего футболиста 100 голов в Лиге 1 в составе парижан.

Он стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось подобное. Француз повторил достижение Эдинсона Кавани (138) и Златана Ибрагимовича (113).