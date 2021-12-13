Мбаппе – 3-й игрок «ПСЖ», забивший 100 голов в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).
Теперь в активе 22-летнего футболиста 100 голов в Лиге 1 в составе парижан.
Он стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось подобное. Француз повторил достижение Эдинсона Кавани (138) и Златана Ибрагимовича (113).
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- Он забил 100 мячей в 126 играх чемпионата.
- Всего форвард отличился 145 раз в 199 матчах во всех турнирах.
Источник: Gracenote Live