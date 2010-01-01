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    РПЛ. Экс-зенитовец Скопинцев принес «Динамо» ничью в матче с «Зенитом»

    «Динамо» и «Зенит» не выявили сильнейшего в 18-м туре чемпионата России. Ничью москвичам принес бывший зенитовец Дмитрий Скопинцев, ему ассистировал другой защитник Гильермо Варела.

    «Зенит» сохранил первую строчку и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата. «Динамо» занимает вторую строчку.

    На 11-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.

    «Динамо» прервало серию из четырех побед. «Зенит» не уступает семь встреч подряд.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Игбун, 84).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 87), Мостовой (Круговой, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4), Малком (Ерохин, 46).

    Предупреждения: Моро, 69 – Сантос, 45+3.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии111
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      Рейтинг: +4020

      Дедуктор 24 минуты назад

      Судейство, на самом деле, было отвратительное. Причём - в обе стороны. Пеналь был назначен совершенно липовый. А удалять у Зенита можно было и Чистякова и даже Клаудиньо. Но и у ментов тоже парочку игрочков можно было удалить. Другое дело, что у бомжей реальных кандидатов на "красную" было 3, а у ментов - 2.
      Какой из всего этого вывод? Удалять Карасева надо. Полностью из футбола. Вот, из за таких ... матчи превращаются в агрессивную возню. С полным расстройством чувств вменяемых фанатов.

      2
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      Рейтинг: +55091

      portero > Дедуктор 20 минут назад

      Не гони, Карасёв наше всё, хотели как в АПЛ борьбу, получайте...
      Погода только гавно, не для футбола.

      1
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      Рейтинг: +118

      (Меня за банили) 33 минуты назад

      Сейчас на Ютубе посмотрел обзор матча. В нарезке даже не показали фол Оздоева на 50-ой минуте за который ему должна была быть красная карточка. Во время матча повтор показали только один раз, комментаторы вообще промолчали почти. Но когда Соболев так же с фолил и его удалили, Матч 20 раз повтор показал со всех ракурсов и замедленно и как хочешь. Комментаторы минут 10 обсуждали. Вроде бы два одинаковых нарушения, но какое разное отношение. А Питер еще не доволен судейством.

      3
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      Рейтинг: +15

      Дубина > (Меня за банили) 30 минут назад

      На газпром тв такие фалы со стороны лазурятника не показывают)))
      И всякие Черданцевы лижут флагману)))

      1
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      Рейтинг: +55091

      portero > (Меня за банили) 21 минуту назад

      Оздоев всегда на грани удаления играет, но Динамо тоже очень грубо играет.
      Карасев зажал сегодня карточки, много можно было дать.
      А мне не понравилась погода, все эти игры в мороз в последние два тура... нах не нужны, надо по теплу играть, да и планировать можно было получше, календарь...

      1
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      Рейтинг: +4020

      Дедуктор > portero 5 минут назад

      Опять вынужден признать: Грамотно излагаешь, шабака.

      0
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      Рейтинг: +15

      Дубина 34 минуты назад

      Очень стыдно за лучший КЛУП восточной явропы.
      А рукаку молодец на мальдивах с подружкой своей иранской ж.о.п ы греют.

      3
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ 44 минуты назад

      Зенит очень много пропускает, причем как сегодня Керж мог бы взять на ближней штанге. Слабая вратарская позиция у Зенита. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1860

      B.G. 46 минут назад

      Норм счет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      мусорск 53 минуты назад

      Динамо чемпион!
      задавило Зенит во втором тайме!

      5
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      Рейтинг: +3998

      neim > мусорск 16 минут назад

      Ну, я бы сказал недодавило ))).

      0
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      Рейтинг: +92054

      zigbert 56 минут назад

      Обе команды уделили большое значение обороне.В первом тайме Зенит выглядел предпочтительней при минимальном количестве голевых моментов. Может быть Шунин в чем то и виноват в первом голе. Во втором тайме преимущество перешло к Динамо, им и удалось сравнять счет.Наверное ничьей остались довольны обе команды.

      5
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      Рейтинг: +55091

      portero > zigbert 18 минут назад

      Думаю вина Кержакова даже больше, там сразу читалась подача, но Клаудиньо уже устал и недобежал, а Ерохин в принципе пешком ходит..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3998

      neim > zigbert 17 минут назад

      Да, скорее всего так и есть, как ты говоришь. Шуня уже давно не выручает. Лещук должен в раме стоять ещё с августа-сентября, когда Шунин был кажется травмирован.

      0
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Очень грязно играли ментовские. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3998

      neim > ПалкоВводецъ 15 минут назад

      Ну это как обычно, когда Зенит очки теряет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22014

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дима молодец! Питер-то хер с ним, а вот родной Калининград тебе аплодирует!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +700

      Борисыч1 > DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Млин, а Калининград-то при чём? Дима воронежец, по молодёжке 4 года был в Воронеже, три года в Динамо и год в Зените. Хрен с ним, пускай бывший зенитовец)) Но из-за года в Балтике уже родной? )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13171

      житель СПб 1 час назад

      Кстати! То, что Шварц был очень недоволен ЖК, которую судья показал Моро на 68 минуте - говорит о том, что установка ломать игроков Зенита - исходила от него.
      Как там в конце 1 тайма - начале 2 тайм говорили комментаторы? Динамо, его тренер, не знают, что делать с таким Зенитом. Шварц растерян. Но потом "поняли", вспомнили былые "тактические приемы", и начали ломать футболистов Зенита, а также активно симулировать во всех местах по полю, особенно в штрафной соперника. Ну и что, я должен радоваться такой тактике? Где были Захарян, Макаров, Тюкавин, Фомин - то есть весь реальный свет российского нападения, который Динамо собрал в своей команде?! Вот о чем стоит задуматься - в том числе и Карпину. То-то он грустно задумчивый сидел...

      4
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      Рейтинг: +700

      Борисыч1 > житель СПб 53 минуты назад

      Да все всё знали. Зенит надо было измотать, а потом додавить. Пропустить в первом тайме позволялось, главное, во втором наверстать. Как в СПБ Динамо играло после Кубкового матча, так и Зенит сейчас после ЛЧ. Ясно было, что они не выдержат 90 минут. А травмы - на фоне усталости травмы неизбежны. Не готов физически - будешь травмирован, спроси у любого спорт. врача. А вот не смогли додавить в конце - вот это плохо. Недоработали.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3998

      neim > житель СПб 21 минуту назад

      Не верь ушам своим. То. что говорят комментаторы, бред сивой кобылы. Как и твои комментарии, когда Зенит теряет очки.

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