РПЛ. Экс-зенитовец Скопинцев принес «Динамо» ничью в матче с «Зенитом»

«Динамо» и «Зенит» не выявили сильнейшего в 18-м туре чемпионата России. Ничью москвичам принес бывший зенитовец Дмитрий Скопинцев, ему ассистировал другой защитник Гильермо Варела.

«Зенит» сохранил первую строчку и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата. «Динамо» занимает вторую строчку.

На 11-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.

«Динамо» прервало серию из четырех побед. «Зенит» не уступает семь встреч подряд.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Игбун, 84).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 87), Мостовой (Круговой, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4), Малком (Ерохин, 46).

Предупреждения: Моро, 69 – Сантос, 45+3.

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