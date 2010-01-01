РПЛ. Экс-зенитовец Скопинцев принес «Динамо» ничью в матче с «Зенитом»

Судейство, на самом деле, было отвратительное. Причём - в обе стороны. Пеналь был назначен совершенно липовый. А удалять у Зенита можно было и Чистякова и даже Клаудиньо. Но и у ментов тоже парочку игрочков можно было удалить. Другое дело, что у бомжей реальных кандидатов на "красную" было 3, а у ментов - 2.
Какой из всего этого вывод? Удалять Карасева надо. Полностью из футбола. Вот, из за таких ... матчи превращаются в агрессивную возню. С полным расстройством чувств вменяемых фанатов.
«Динамо» и «Зенит» не выявили сильнейшего в 18-м туре чемпионата России. Ничью москвичам принес бывший зенитовец Дмитрий Скопинцев, ему ассистировал другой защитник Гильермо Варела.
«Зенит» сохранил первую строчку и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата. «Динамо» занимает вторую строчку.
На 11-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.
«Динамо» прервало серию из четырех побед. «Зенит» не уступает семь встреч подряд.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Игбун, 84).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 87), Мостовой (Круговой, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4), Малком (Ерохин, 46).
Предупреждения: Моро, 69 – Сантос, 45+3.