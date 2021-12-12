Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Экс-зенитовец Скопинцев принес «Динамо» ничью в матче с «Зенитом»

РПЛ. Экс-зенитовец Скопинцев принес «Динамо» ничью в матче с «Зенитом»

12 декабря 2021, 15:57
126

«Динамо» и «Зенит» не выявили сильнейшего в 18-м туре чемпионата России. Ничью москвичам принес бывший зенитовец Дмитрий Скопинцев, ему ассистировал другой защитник Гильермо Варела.

«Зенит» сохранил первую строчку и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата. «Динамо» занимает вторую строчку.

На 11-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо не реализовал пенальти, пробив мимо.

«Динамо» прервало серию из четырех побед. «Зенит» не уступает семь встреч подряд.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Игбун, 84).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 87), Мостовой (Круговой, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4), Малком (Ерохин, 46).

Предупреждения: Моро, 69 – Сантос, 45+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Скопинцев Дмитрий
Комментарии (126)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кронштадт65
1639314307
даже с таким ослабленным ЗЕНИТом ( минус 4 игрока основы) динамо ни хрена не смогло сделать.
Ответить
_Marqella_
1639314466
Не ушли бы бразилы из за костоломов динамовских,Динамо бы не отскочило..А так Ероха и Оздоев слабоваты,счёт по игре..
Ответить
_Marqella_
1639314946
Скопинцев конечно так себе зенитовец,один сезон отыграть за молодёжку Зенита это не значит быть зенитовцем...имхо..
Ответить
Вомбат
1639315266
Зенит на свежести был намного лучше в первом тайме. Потом динамовские костоломы доломали Малкома, дернул мышцу Вендел, а другие, кто играл с Челси сдохли, и в первую очередь Клаудиньо. Только тогда у Динамо игра и пошла. Если бы у Зенита могли выйти Азмун или хотя бы Дзюба, Зенит победу не упустил бы. Однако во втором тайме у Зенита играл почти второй состав. Поэтому ничья полностью по делу. Судейство нынче было приличное, хотя 2 ЖК игрокам Зенита и 4 ЖК игрокам Динамо, которые надо было показать, Карасев не показал. И в первую очередь был достоин ЖК нырок Захаряна, который сопровождался чисто московским комментарием "это же зацеп, это же очевидный зацеп, это же повод для пенальти". Конечно, когда нападающий цепляется за неподвижную ногу стоящего защитника, это зацеп. Но не повод для пенальти, а повод для ЖК нападающему. По поводу пенальти -- такие на усмотрение судьи. Возможно, по букве закона его надо было поставить, но я рад, чт Клаудиньо его не забил.
Ответить
BarStep
1639315321
Понаблюдал (послушал) наших комментаторов с Матч ТВ.. В первом тайме ну прям жалко было их слышать, ну такие скучные, жалкие и разочарованные хорошей игрой Зенита.. И как преобразились во втором тайме, а.. Ангажированные *удаки..
Ответить
zigbert
1639316917
Обе команды уделили большое значение обороне.В первом тайме Зенит выглядел предпочтительней при минимальном количестве голевых моментов. Может быть Шунин в чем то и виноват в первом голе. Во втором тайме преимущество перешло к Динамо, им и удалось сравнять счет.Наверное ничьей остались довольны обе команды.
Ответить
(Меня за банили)
1639318276
Сейчас на Ютубе посмотрел обзор матча. В нарезке даже не показали фол Оздоева на 50-ой минуте за который ему должна была быть красная карточка. Во время матча повтор показали только один раз, комментаторы вообще промолчали почти. Но когда Соболев так же с фолил и его удалили, Матч 20 раз повтор показал со всех ракурсов и замедленно и как хочешь. Комментаторы минут 10 обсуждали. Вроде бы два одинаковых нарушения, но какое разное отношение. А Питер еще не доволен судейством.
Ответить
Spirit_78
1639322585
Позор динамовским костоломам!
Ответить
Ловкий Бубен
1639325178
Сенсации не получилось, писька у Динама ещё не выросла, грамотно выбранная Семаком тактика в сочетании с преимуществом в классе позволили сыграть надёжно и получить неободимый результат, и даже откровенно грубая игра соперника не принесла Динамо никаких плодов, Зенит чемпион !
Ответить
Блямба
1639329147
Начинать , имея в минусе Ракицкого и Азмуна(как оказалось ещё и Артемия Мальдивского) и потоптать в труху хвалёное "футбольное будущее России" дорогого стоит. Потерять мотор команды Вендела и лучезарного Малкома (то ли из-за погоды то ли из-за быковатого бывшего зенитовца) -уже серьёзно. Середина поля провисла сразу ,как только вышли члены сборной Страны. Противно говорить ,но лучше бы Мага подольше лечился,а не гол Абрамовичу забивал. Про Ероху вообще всё сказано.. В итоге-да..Пришлось отскакивать.
Ответить
Главные новости
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
4
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
2
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
1
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
6
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
2
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
11
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
12
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
12
Все новости
Все новости
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
11
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
12
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
12
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
9
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
23
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
17
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+