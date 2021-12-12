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  • Григорий Иванов: «Благодарен «Уралу» за готовность умирать на поле»

Григорий Иванов: «Благодарен «Уралу» за готовность умирать на поле»

12 декабря 2021, 01:05
4

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями от разгрома «Ростова» (4:1) в 18-м туре РПЛ. Он отметил самоотдачу игроков.

«Сыграли, конечно, хорошо. С первых минут захватили преимущество. Повели 2:0. Дальше лишь только наращивали преимущество. Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле.

Ребята сами все понимают. Год для нас был тяжелый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось», – сказал Иванов.

  • «Ростов» опустился в зону переходных матчей.
  • «Урал» ее покинул.
  • Команды ушли в отпуск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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deinego77@yandex.ru
1639261141
Урал был вечно догоняющим. Ты ёщё у путина попроси денег на развитие
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deinego77@yandex.ru
1639261318
Уральский футбол всегда был в ж.....е Иванов дибил даже не о РПЛ
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paracetamol
1639289074
Умирать каждый дурак может, а голы забивать - не каждый!
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NewLife
1639297072
Только идиот может сказать такое.
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