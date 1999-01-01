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    Григорий Иванов: «Благодарен «Уралу» за готовность умирать на поле»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями от разгрома «Ростова» (4:1) в 18-м туре РПЛ. Он отметил самоотдачу игроков.

    «Сыграли, конечно, хорошо. С первых минут захватили преимущество. Повели 2:0. Дальше лишь только наращивали преимущество. Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле.

    Ребята сами все понимают. Год для нас был тяжелый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось», – сказал Иванов.

    • «Ростов» опустился в зону переходных матчей.
    • «Урал» ее покинул.
    • Команды ушли в отпуск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3283

      minaev23 43 минуты назад

      Уральский футбол всегда был в ж.....е Иванов дибил даже не о РПЛ

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      Рейтинг: +3283

      minaev23 46 минут назад

      Урал был вечно догоняющим. Ты ёщё у путина попроси денег на развитие

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