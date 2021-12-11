РПЛ. Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином»

В 18-м туре чемпионата России «Крылья Советов» дома обыграли «Рубин» со счетом 2:0.

Победу самарцам принесли голы Ивана Сергеева и Сергея Пиняева.

Набрав три очка, «Крылья» поднялись с восьмого на шестое место в таблице РПЛ. «Рубин» остался на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Чернов, 82), Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Ежов (Якуба, 90+1), Иванисеня (Витюгов, 90+1), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Деспотович, 46).

Предупреждение: нет – Зуев, 56.

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