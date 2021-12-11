Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином»

РПЛ. Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином»

11 декабря 2021, 15:52
31

В 18-м туре чемпионата России «Крылья Советов» дома обыграли «Рубин» со счетом 2:0.

Победу самарцам принесли голы Ивана Сергеева и Сергея Пиняева.

Набрав три очка, «Крылья» поднялись с восьмого на шестое место в таблице РПЛ. «Рубин» остался на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Чернов, 82), Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Ежов (Якуба, 90+1), Иванисеня (Витюгов, 90+1), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Деспотович, 46).

Предупреждение: нет – Зуев, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zaichkin777@gmail.com
1639227194
С победой Крылья!
Ответить
portero
1639227209
Крылья с победой!!! Но погода уже нефутбольная...
Ответить
Frankfurt Am Main
1639227380
Болею за Спартак, но Крылья моя вторая команда. С победой Самара..
Ответить
derrik2000
1639227771
До чего же КРАСИВО ИГРАЮТ Крылья!!! Любоваться можно сколько угодно времени! Смотрел матч на одном дыхании. Удовольствие, конечно, непередаваемое! P.S. Пожмотились татары добавить Макарову денег - его переход в московское Динамо ещё долго будет Рубину "аукаться".
Ответить
GoLenaStop
1639227848
Отличная игра КС и полный провал гостей.... КС сыграли перспективно, очень задорно, интересно и без соплей. Сергеев - зе бест! Всем удачи! С ув.
Ответить
zigbert
1639228933
Техничный футбол показывают Крылышки. Победа над Рубином закономерна. Имели преимущество по игре и по моментам. С хорошим настроением ушли они на перерыв. Крылья Советов с победой!
Ответить
Vitaga
1639229042
крылья смотрелись . сергеев заслуживает играть в сборной. как и ежов. рубин играл контроль мяча но не знал как завершать атаку. остроты не было совсем. корейца не хватало. слуцкого убирать нельзя. рубин надо усилить игроками и в следующем сезоне выходить в ЛЧ
Ответить
Sancho010365
1639229112
Самара - город красавец, где чуткие и отзывчивые люди со своеобразным говором, я люблю Вас и радуюсь успехам Вашей команды! Молодцы самарцы, радуют своей игрой. Хочется пожелать им удачи, хорошей организации и роста.
Ответить
alex1951
1639229374
Леня Слуцкий ,как тренер ,не самый худший. Он знает чего хочет. Но ...в разных командах .все по-разному. Непруха....Чувак он требовательный,может в этом все и дело.... ....Уволить - это самое простое. Мужику надо дать шанс!
Ответить
житель СПб
1639239347
Большие поздравления Крыльям! Внушаете уважение!
Ответить
Главные новости
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
1
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
3
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
2
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
9
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
11
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
1
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
11
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
8
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
21
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+