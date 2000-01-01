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    РПЛ. Голы Сергеева и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Рубином»

    В 18-м туре чемпионата России «Крылья Советов» дома обыграли «Рубин» со счетом 2:0.

    Победу самарцам принесли голы Ивана Сергеева и Сергея Пиняева.

    Набрав три очка, «Крылья» поднялись с восьмого на шестое место в таблице РПЛ. «Рубин» остался на десятой строчке.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Чернов, 82), Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Ежов (Якуба, 90+1), Иванисеня (Витюгов, 90+1), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Деспотович, 46).

    Предупреждение: нет – Зуев, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +92027

      zigbert 2 секунды назад

      Техничный футбол показывают Крылышки. Победа над Рубином закономерна. Имели преимущество по игре и по моментам. С хорошим настроением ушли они на перерыв.
      Крылья Советов с победой!

      0
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      Рейтинг: +3110

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      Слуцкого, наверное, скоро попросят на выход.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8245

      GoLenaStop 18 минут назад

      Отличная игра КС и полный провал гостей....
      КС сыграли перспективно, очень задорно, интересно и без соплей.
      Сергеев - зе бест!
      Всем удачи!
      С ув.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 18 минут назад

      Леня на багаже))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      jek718875 19 минут назад

      Душка Леонид скоро соберёт чемодан и по рельсам почапает до хаты

      2
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      Рейтинг: +18056

      derrik2000 19 минут назад

      До чего же КРАСИВО ИГРАЮТ Крылья!!!
      Любоваться можно сколько угодно времени!
      Смотрел матч на одном дыхании.
      Удовольствие, конечно, непередаваемое!

      P.S. Пожмотились татары добавить Макарову денег - его переход в московское Динамо ещё долго будет Рубину "аукаться".

      8
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      Рейтинг: +4001

      Дедуктор 20 минут назад

      По стилю игры Крылья мне напомнили Арсенал времен Венгера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18056

      derrik2000 > Дедуктор 18 минут назад

      А бесковский Спартак???
      Очень даже напоминали.

      2
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      Рейтинг: +4001

      Дедуктор 21 минуту назад

      Крылья, конечно, молодцы. Но что творится с бригадой Леонида? Вопрос даже не в очередном поражении. Качество игры отвратительное. Игроки то неслабые, квалифицированные. Но с полной выкладкой играть не хотят. Почему? Не могут же сливать такого "душку", как Леонид.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1338

      Frankfurt Am Main 25 минут назад

      Болею за Спартак, но Крылья моя вторая команда. С победой Самара..

      3
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      Рейтинг: +6267

      vladik12 26 минут назад

      Восхищение "Крыльями". В очке от 3-го места (пока).

      3
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