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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:
Валентин Мурашов, Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Материалы

Крылья Советов - Рубин

11.12.2021, Суббота, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Крылья Советов - Рубин
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
4 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Рубин 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
8 марта, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 Крылья Советов
15 тур
4 ноября, понедельник 16:30 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
12 апреля, пятница 18:30 Крылья Советов 1:0 Рубин
9 тур
1 октября, понедельник 19:30 Рубин 2:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 19:00 Рубин 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 14:30 Крылья Советов 0:0 Рубин
10 тур
15 октября, суббота 17:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 14:30 Крылья Советов 1:1 Рубин
15 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Рубин 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2016

27 февраля, суббота 17:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 15:15 Крылья Советов 0:4 Рубин
6 тур
25 августа, воскресенье 17:30 Рубин 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 3:1 Рубин
15 тур
11 ноября, воскресенье 15:45 Рубин 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 18:45 Рубин 1:0 Крылья Советов
7 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
29 октября, пятница 18:45 Крылья Советов 0:2 Рубин
12 тур
9 июля, пятница 16:30 Рубин 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 19:00 Рубин 4:1 Крылья Советов
13 тур
11 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 14:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
12 тур
5 июля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Крылья Советов 3:0 Рубин
13 тур
16 июня, суббота 18:30 Рубин 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
2 тур
27 марта, понедельник 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
12 тур
18 июня, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Рубин
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Рубин 3:1 Крылья Советов
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +890

    3meeeD 11 декабря 2021, 15:58

    Более обиднее ,что паренёк 17 летний закатил)

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    Рейтинг: +1661

    PassCSKA > sovok 11 декабря 2021, 20:18

    Вроде в МЮ

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    Рейтинг: +1496

    Frankfurt Am Main 11 декабря 2021, 15:51

    ну вот и всё.. Слуцкий поплыл конкретно.

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    Рейтинг: +853

    FaTeK1945ru > Frankfurt Am Main 11 декабря 2021, 15:54

    ...он уже давно плывёт...к сожалению.

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