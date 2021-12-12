Крылья Советов - Рубин

Более обиднее ,что паренёк 17 летний закатил)
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|20:00
|Рубин
|1:1
|Крылья Советов
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|20:00
|Рубин
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|8 марта, воскресенье
|14:00
|Рубин
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|4 ноября, понедельник
|16:30
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|23 тур
|12 апреля, пятница
|18:30
|Крылья Советов
|1:0
|Рубин
|9 тур
|1 октября, понедельник
|19:30
|Рубин
|2:1
|Крылья Советов
|1/8 финала
|25 октября, среда
|19:00
|Рубин
|1:2
|Крылья Советов
|24 тур
|23 апреля, воскресенье
|14:30
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|10 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Рубин
|3:0
|Крылья Советов
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|14:30
|Крылья Советов
|1:1
|Рубин
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|14:30
|Рубин
|2:0
|Крылья Советов
|
|27 февраля, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|29 тур
|10 мая, суббота
|15:15
|Крылья Советов
|0:4
|Рубин
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|17:30
|Рубин
|1:1
|Крылья Советов
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|3:1
|Рубин
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:45
|Рубин
|2:0
|Крылья Советов
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|18:45
|Рубин
|1:0
|Крылья Советов
|7 тур
|1 мая, воскресенье
|19:00
|Крылья Советов
|2:2
|Рубин
|26 тур
|29 октября, пятница
|18:45
|Крылья Советов
|0:2
|Рубин
|12 тур
|9 июля, пятница
|16:30
|Рубин
|3:0
|Крылья Советов
|27 тур
|30 октября, пятница
|19:00
|Рубин
|4:1
|Крылья Советов
|13 тур
|11 июля, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|1:2
|Рубин
|26 тур
|25 октября, суббота
|14:00
|Рубин
|3:0
|Крылья Советов
|12 тур
|5 июля, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|2:2
|Рубин
|27 тур
|21 октября, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|3:0
|Рубин
|13 тур
|16 июня, суббота
|18:30
|Рубин
|1:0
|Крылья Советов
|17 тур
|28 августа, понедельник
|00:00
|Рубин
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|27 марта, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Рубин
|2:1
|Крылья Советов
|12 тур
|18 июня, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|Рубин
|25 тур
|2 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Рубин
|6 тур
|10 апреля, суббота
|00:00
|Рубин
|1:3
|Крылья Советов
|28 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Рубин
|3:1
|Крылья Советов
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Рубин
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
ну вот и всё.. Слуцкий поплыл конкретно.
...он уже давно плывёт...к сожалению.