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  • Главные новости дня. «РЖД Арену» могут снести ради строительства домов; ЦСКА и «Арсенал» сыграют без зрителей

Главные новости дня. «РЖД Арену» могут снести ради строительства домов; ЦСКА и «Арсенал» сыграют без зрителей

10 декабря 2021, 23:11
2

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией».

«Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений».

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016.

Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома».

Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей.

«Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей.

«ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Борисыч1
1639192052
Я с 8 лет рос на Преображенке. Мальчишками мы собирали компанию и шли пешком на Локомотив, тогда ещё старый стадион. Там были прекрасные баскет и волей - больные площадки, без всяких денег, почти всегда свободны. А вокруг стадика было удобно делать круги на велосипеде, качаться, так сказать...Потом снесли построили новый, тоже неплохой, хотя и ненамного лучше. Жаль, если всё это снесут.
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Nerlinger
1639209011
Да все их, что настроили к чм, наКрен посносите и дворцов понастройте
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