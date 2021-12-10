Главные новости дня. «РЖД Арену» могут снести ради строительства домов; ЦСКА и «Арсенал» сыграют без зрителей

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией».

«Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений».

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016.

Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома».

Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей.

«Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей.

«ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке.