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    Главные новости дня. «РЖД Арену» могут снести ради строительства домов; ЦСКА и «Арсенал» сыграют без зрителей

    «Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией».

    «Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений».

    Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

    Зобнин после травмы в игре с «Легией» руководил командой, как Роналду в финале Евро-2016.

    Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома».

    Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей.

    «Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей.

    «ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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