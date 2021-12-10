Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью клубной пресс-службе высказался о своей игре в сезоне-2021/22.

«Как я это делаю? Не знаю. Думаю, может, воздалось за три года мучений. Спасибо всевышнему, богу. Вся команда – молодцы, все ребята бились. Лично для меня это был матч всей жизни.

То, что творилось внутри после финального свистка, – это нечто вообще. В раздевалке на руках не качали, там Самуэль Жиго зажигал, думаю, видео появится в интернете», – сказал Селихов.

Голкипер парировал пенальти на 98-й минуте матча ЛЕ с «Легией» (1:0).

Благодаря этому спартаковцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

Всего в текущем сезоне Селихов провел 8 игр и пропустил 8 голов.

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