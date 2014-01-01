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    Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью клубной пресс-службе высказался о своей игре в сезоне-2021/22.

    «Как я это делаю? Не знаю. Думаю, может, воздалось за три года мучений. Спасибо всевышнему, богу. Вся команда – молодцы, все ребята бились. Лично для меня это был матч всей жизни.

    То, что творилось внутри после финального свистка, – это нечто вообще. В раздевалке на руках не качали, там Самуэль Жиго зажигал, думаю, видео появится в интернете», – сказал Селихов.

    • Голкипер парировал пенальти на 98-й минуте матча ЛЕ с «Легией» (1:0).
    • Благодаря этому спартаковцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.
    • Всего в текущем сезоне Селихов провел 8 игр и пропустил 8 голов.

    «Спартак» – о Селихове: «Наш герой! Саша, браво»

    Федун: «Селихов, конечно, супер. Жалко, что раньше его не ставили»

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    Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

    «Заслужили». Селихов – о выходе «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21985

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Только, Саня, не расслабляться. А то опять придётся три года ждать своего шанса.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9831

      ivany4 35 минут назад

      Будем надеяться, что за три года мучений и воздаваться три года будет.))
      Удачи и дальше!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      egor tikhonov 1 час назад

      что-то от лигочемпионских нету возгласов(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10329

      alex1951 2 часа назад

      Акция в пользу Селихова :
      Россия -- Польша , Селихов VS Борац ,продолжение дуэли))))

      7
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      Рейтинг: +10926

      Fusballer > alex1951 1 час назад

      Хорошо подметил)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4379

      алдан2014 2 часа назад

      Саша удачи и главное здоровья,без травм. Мы ,болельшики Спартака ,гордимся тобой. Ты подарил нам невероятные эмоции своей игрой

      4
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      Рейтинг: +30933

      oyabun 2 часа назад

      Пожалуй стоит начинать беспокоиться, что Селихова захочет купить какой нибудь именитый европейский клуб.

      5
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      Рейтинг: +4379

      алдан2014 > oyabun 2 часа назад

      Тоже возникли такие мысли.

      3
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      Рейтинг: +10329

      alex1951 > oyabun 2 часа назад

      А пошутить?
      Легия. Этот клуб. Чабана и Селихова. Пшеки спят и видят этих мастеров.
      Надо же как то своих засланцев внедрять....

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