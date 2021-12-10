Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений»

Селихов – о своей игре в этом сезоне: «Может, воздалось за три года мучений»

10 декабря 2021, 15:12
17

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью клубной пресс-службе высказался о своей игре в сезоне-2021/22.

«Как я это делаю? Не знаю. Думаю, может, воздалось за три года мучений. Спасибо всевышнему, богу. Вся команда – молодцы, все ребята бились. Лично для меня это был матч всей жизни.

То, что творилось внутри после финального свистка, – это нечто вообще. В раздевалке на руках не качали, там Самуэль Жиго зажигал, думаю, видео появится в интернете», – сказал Селихов.

  • Голкипер парировал пенальти на 98-й минуте матча ЛЕ с «Легией» (1:0).
  • Благодаря этому спартаковцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.
  • Всего в текущем сезоне Селихов провел 8 игр и пропустил 8 голов.

«Спартак» – о Селихове: «Наш герой! Саша, браво»

Федун: «Селихов, конечно, супер. Жалко, что раньше его не ставили»

Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

«Заслужили». Селихов – о выходе «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

​​​​​​​

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Селихов Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1639139385
Пожалуй стоит начинать беспокоиться, что Селихова захочет купить какой нибудь именитый европейский клуб.
Ответить
алдан2014
1639139987
Саша удачи и главное здоровья,без травм. Мы ,болельшики Спартака ,гордимся тобой. Ты подарил нам невероятные эмоции своей игрой
Ответить
alex1951
1639140663
Акция в пользу Селихова : Россия -- Польша , Селихов VS Борац ,продолжение дуэли))))
Ответить
egor tikhonov
1639144306
что-то от лигочемпионских нету возгласов(((
Ответить
ivany4
1639146940
Будем надеяться, что за три года мучений и воздаваться три года будет.)) Удачи и дальше!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1639148208
Только, Саня, не расслабляться. А то опять придётся три года ждать своего шанса.
Ответить
GoLenaStop
1639156273
А, Селихов, спасибо за игру и твою чуйку! Вся страна смотрела, как судья - европоддонок, вывел тебя на расстрел... А, считай, поймал пулю зубами... Уже этим вошёл в ИСТОРИЮ, играй достойно. Удачи тебе и команде в Еврожопе! С ув.
Ответить
житель СПб
1639169287
Молодец! И дальше только нарастать мастерством!
Ответить
Главные новости
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
1
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
1
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
8
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
1
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
8
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+