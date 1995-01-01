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    «Заслужили». Селихов – о выходе «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Заслужили», – написал голкипер в инстаграме под фото с вчерашнего матча.

    • Селихов отбил пенальти на 98-й минуте.
    • «Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.
    • 1:0 с «Легией» – первая за 11 лет сухая победа «Спартака» в еврокубках.

    Metaratings: «Спартак» намерен продлить контракт с Селиховым зимой

    Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Александра Селихова

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +25174

      slavutiq70 42 минуты назад

      Как говорят , результат на табло , всё остальное просто трёп ,,,,

      3
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      Рейтинг: +10909

      Fusballer 50 минут назад

      Саня молодец! Отлично провёл все матчи в ЛЕ, да и в чемпионате хорошо. Главное не снижай требования к себе и будь и дальше лучшим!

      1
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      Рейтинг: +9717

      alp 1 час назад

      да, молодцы. че уж говорить. . главное теперь не охеревать от своей значимости, и пойти дальше. лично я не против посмотреть финал ЛЕ между спартаком и зенитом.

      1
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      Рейтинг: +3978

      neim 1 час назад

      Ну а что, верно сказал. что заслужили. Иначе бы не вышли, тут базару нет.

      2
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      Рейтинг: +176

      Slavan62 1 час назад

      Молодец!

      2
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      Рейтинг: +2864

      Derzkiy1 1 час назад

      В сборную надо вызывать

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