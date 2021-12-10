«Заслужили». Селихов – о выходе «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.
«Заслужили», – написал голкипер в инстаграме под фото с вчерашнего матча.
- Селихов отбил пенальти на 98-й минуте.
- «Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.
- 1:0 с «Легией» – первая за 11 лет сухая победа «Спартака» в еврокубках.
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Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели
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Источник: инстаграм Александра Селихова