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    Metaratings: «Спартак» намерен продлить контракт с Селиховым зимой

    «Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

    По информации Metaratings, стороны предварительно обсудили новый контракт, но к обсуждению деталей приступят позже. «Спартак» собирается начать предметные переговоры с голкипером зимой.

    • Действующий контракт Селихова со «Спартаком» истекает 31 декабря 2022 года.
    • 27-летний вратарь отбил пенальти в матче с «Легией» на 98-й минуте при счете 1:0.
    • Благодаря победе «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

    Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

    Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии26
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      Рейтинг: +913

      edw7777 12 минут назад

      Только за вчерашнее необходимо!

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      Рейтинг: +879

      matvei_72 29 минут назад

      Главное не перехвалить, а так все в его руках.Если так дальше будет играть и в сборную возьмут.

      1
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      Рейтинг: +92016

      zigbert 31 минуту назад

      Сейчас это выглядит как само собой разумеющееся.

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      Рейтинг: +25174

      slavutiq70 47 минут назад

      Молодец Александр триумфально вернулся , взял два пендаля в ЛЕ на последних минутах и в обоих случаях принесли очки (3 очка лично Селихов взял) , команда во многом благодаря ему вышла с первого места , да и вообще вышла ,,,,

      4
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      Рейтинг: +10909

      Fusballer 55 минут назад

      Да, нужно продлить. Главное, чтобы Саша выдержал психологически и только улучшал свой уровень игры.

      3
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      Рейтинг: -7

      6pbIH 1 час назад

      C Селиховым продлить, а не с Салиховой!!!

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      Рейтинг: +773

      ARSteven89 1 час назад

      Теперь вообще становится непонятным трансфер Свинова, да и изначально таковым был! Для укрепления второй команды что ли?!!!

      1
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      Рейтинг: +19100

      JTherry > ARSteven89 1 час назад

      на вырост взяли, Свинов, парень перспективный... да и от травм никто не застрахован, с Акмурзиным расстанутся в Спартаке-2, займет его место в следующем сезоне, без работы не останется...

      2
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      Рейтинг: +581

      dragoon000320 > ARSteven89 46 минут назад

      взяли как талисман для команды, как же Спартак без Свинова :D

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      Рейтинг: +9825

      ivany4 1 час назад

      Посыл хороший, посмотрим что получится.

      2
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      Рейтинг: +9717

      alp 1 час назад

      Селихов - это свет в конце тоннеля для спартака. чуть опыта наберется, и не хуже доннарумы будет стоять. остальные все - колхоз..

      2
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      Рейтинг: +21983

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      От добра добра не ищут. Не может быть никаких сомнений. ( К тому же Селихов обещал не ржать после пропущенных голов, как от Ростова.) )))

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