Metaratings: «Спартак» намерен продлить контракт с Селиховым зимой

«Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

По информации Metaratings, стороны предварительно обсудили новый контракт, но к обсуждению деталей приступят позже. «Спартак» собирается начать предметные переговоры с голкипером зимой.

Действующий контракт Селихова со «Спартаком» истекает 31 декабря 2022 года.

27-летний вратарь отбил пенальти в матче с «Легией» на 98-й минуте при счете 1:0.

Благодаря победе «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»