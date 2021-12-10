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  • Metaratings: «Спартак» намерен продлить контракт с Селиховым зимой

Metaratings: «Спартак» намерен продлить контракт с Селиховым зимой

10 декабря 2021, 12:24
27

«Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

По информации Metaratings, стороны предварительно обсудили новый контракт, но к обсуждению деталей приступят позже. «Спартак» собирается начать предметные переговоры с голкипером зимой.

  • Действующий контракт Селихова со «Спартаком» истекает 31 декабря 2022 года.
  • 27-летний вратарь отбил пенальти в матче с «Легией» на 98-й минуте при счете 1:0.
  • Благодаря победе «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1639131925
От добра добра не ищут. Не может быть никаких сомнений. ( К тому же Селихов обещал не ржать после пропущенных голов, как от Ростова.) )))
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alp
1639132501
Селихов - это свет в конце тоннеля для спартака. чуть опыта наберется, и не хуже доннарумы будет стоять. остальные все - колхоз..
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ivany4
1639132587
Посыл хороший, посмотрим что получится.
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Fusballer
1639134576
Да, нужно продлить. Главное, чтобы Саша выдержал психологически и только улучшал свой уровень игры.
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slavа0508
1639135047
Молодец Александр триумфально вернулся , взял два пендаля в ЛЕ на последних минутах и в обоих случаях принесли очки (3 очка лично Селихов взял) , команда во многом благодаря ему вышла с первого места , да и вообще вышла ,,,,
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zigbert
1639136032
Сейчас это выглядит как само собой разумеющееся.
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matvei_72
1639136137
Главное не перехвалить, а так все в его руках.Если так дальше будет играть и в сборную возьмут.
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edw7777
1639137170
Только за вчерашнее необходимо!
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serppion
1639138780
Спартаку везло на классных вратарей, что с Селиховым, что Андреем Дикань. Именно они, вратари, и давали результат поросятам. А спартаковские игрочишки так себе...
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пензяк111
1639141001
А меня поразило то,что не мы,мясные,не болотные,не лошади,не менты не заметили того,как против нас болели вчера! Весь стад! Уделать ляхов в ее пшековской поляне дорогого стоит! Ляхов вон! Спартак,не хочу думать,что весь фарт польский снял! Мужики, уделайте их у нас,дома! Они это заслужили! За наших прадедов!Ляхов вон!
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