«Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей

Появляются подробности обсуждения переноса матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом». Изначальным инициатором переноса выступало МВД, опасавшееся запланированной акции фанатов.

«На матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержаниями. Это не понравилось МВД, поэтому они настаивали на отмене игры. В итоге матч пройдeт без зрителей», – сообщил источник.

Болельщики, по всей видимости, планировали акцию по мотивам массовых задержаний на последнем домашнем матче ЦСКА против «Зенита» (0:2).

Тогда сотни болельщиков ЦСКА были задержаны на несколько часов на стадионе, а затем доставлены в полицейские участки.

Матч ЦСКА – «Арсенал» должен состояться завтра, 11 декабря.

«СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов