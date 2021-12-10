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  • «Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей

«Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей

10 декабря 2021, 20:50
15

Появляются подробности обсуждения переноса матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом». Изначальным инициатором переноса выступало МВД, опасавшееся запланированной акции фанатов.

«На матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержаниями. Это не понравилось МВД, поэтому они настаивали на отмене игры. В итоге матч пройдeт без зрителей», – сообщил источник.

  • Болельщики, по всей видимости, планировали акцию по мотивам массовых задержаний на последнем домашнем матче ЦСКА против «Зенита» (0:2).
  • Тогда сотни болельщиков ЦСКА были задержаны на несколько часов на стадионе, а затем доставлены в полицейские участки.
  • Матч ЦСКА – «Арсенал» должен состояться завтра, 11 декабря.

«СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (15)
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lordmrv
1639159619
Блин, матч без зрителей, это как секс без девушки.
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Ганнибал Лектор
1639163645
А, ну все норм - это как раз проявление демократии. Конституция? Какая еще конституция? Не, не слышали...
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(Меня за банили)
1639164529
нафик такие матчи вообще нужны?? для кого играть будут??
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mamba9090909
1639164760
А хотели всё свалить на мороз.
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(Меня за банили)
1639164922
Не нравится власти широкий резонанс по беспределу.
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Мага 13
1639165129
ёпаный стыд... вот счас реально стыдно стало за руководство МВД, пролоббировавшее запрет на посещение этого матча болельщиками.
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BRO_football
1639165692
А смысл матч со зрителями проводить? Фанаты как бы сами уходили с трибун через некоторое время начала матча. Так что они ничего не потеряли.
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LGBT+
1639169496
интересно, что за акцию они придумали. а так спасибо вам, сучьи фанаты, что жгли фаеры, а теперь еще со своим ********* "фанат не преступник" практически срываете матчи. я понимаю, что вам, дебилам, скучно и хочется больше адреналина, но вы всех уже ******* своими гомосятскими движениями, вас и так как скот давно уже изолировали на отдельные трибуны в матчах, но вы даже оттуда ********** нормальных болельщиков, которые видят в спорте - спорт, а не ********** движения по натягиванию своей жопы на эмблему команд.
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DOCTOR PENALTY
1639169850
Попытка свалить всё на мороз получилась некрасивой, даже противной.
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Niko
1639196935
В такой мороз играть реально не вариант, но силовые структуры в футболе... от них всегда было больше проблем чем пользы. Надо поднимать вопрос на самом верху. Стюарды от клубов или от лиги, тогда и можно штрафовать клубы. А сейчас штрафуют клубы за работу полиции. Полный бред.
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