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    «Чемпионат»: МВД лоббировало перенос матча ЦСКА – «Арсенал» из-за запланированной акции фанатов. В итоге игра пройдет без зрителей

    Появляются подробности обсуждения переноса матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом». Изначальным инициатором переноса выступало МВД, опасавшееся запланированной акции фанатов.

    «На матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержаниями. Это не понравилось МВД, поэтому они настаивали на отмене игры. В итоге матч пройдeт без зрителей», – сообщил источник.

    • Болельщики, по всей видимости, планировали акцию по мотивам массовых задержаний на последнем домашнем матче ЦСКА против «Зенита» (0:2).
    • Тогда сотни болельщиков ЦСКА были задержаны на несколько часов на стадионе, а затем доставлены в полицейские участки.
    • Матч ЦСКА – «Арсенал» должен состояться завтра, 11 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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