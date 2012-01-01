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    Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей

    ЦСКА подтвердил, что в течение дня обсуждался вариант с переносом матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала». Такое решение может быть принято не раньше завтрашнего дня.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд

    Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей», – сообщил ЦСКА.

    • Матч ЦСКА – «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря.
    • Прогнозируемая погода в Москве в день игры – ниже минус 10 градусов.
    • Во время игры с «Зенитом» на стадионе не работали камеры.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55048

      portero 21 минуту назад

      Темное дело, придётся глянуть чуток что там будет твориться...

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