ЦСКА подтвердил, что в течение дня обсуждался вариант с переносом матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала». Такое решение может быть принято не раньше завтрашнего дня.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд
Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей», – сообщил ЦСКА.
- Матч ЦСКА – «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря.
- Прогнозируемая погода в Москве в день игры – ниже минус 10 градусов.
- Во время игры с «Зенитом» на стадионе не работали камеры.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА