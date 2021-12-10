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Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей

10 декабря 2021, 20:11
3

ЦСКА подтвердил, что в течение дня обсуждался вариант с переносом матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала». Такое решение может быть принято не раньше завтрашнего дня.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд

Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей», – сообщил ЦСКА.

  • Матч ЦСКА – «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря.
  • Прогнозируемая погода в Москве в день игры – ниже минус 10 градусов.
  • Во время игры с «Зенитом» на стадионе не работали камеры.

«СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (3)
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portero
1639158113
Темное дело, придётся глянуть чуток что там будет твориться...
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DOCTOR PENALTY
1639161862
Всё правильно, футбол же для болельщиков... (((
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ySS
1639163290
Эта вся возня из-за файеров и петард?
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