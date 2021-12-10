«СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов

Вероятная отмена матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» не связана с погодными условиями, о чем сообщалось ранее.

По информации «СЭ», игру перенесут из-за позиции правоохранительных органов.

Дело в том, что на «ВЭБ Арене» пока нельзя проводить матчи в связи с несоответствием нормам безопасности. Это следствие инцидента, произошедшего во время встречи с «Зенитом» (0:2), который состоялся 28 ноября.