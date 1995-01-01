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    «СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов

    Вероятная отмена матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» не связана с погодными условиями, о чем сообщалось ранее.

    По информации «СЭ», игру перенесут из-за позиции правоохранительных органов.

    Дело в том, что на «ВЭБ Арене» пока нельзя проводить матчи в связи с несоответствием нормам безопасности. Это следствие инцидента, произошедшего во время встречи с «Зенитом» (0:2), который состоялся 28 ноября.

    • Матч ЦСКА – «Арсенал» был запланирован на субботу.
    • Во время игры с «Зенитом» на стадионе не работали камеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1847

      ПалкоВводецъ 14 минут назад

      Вот те на! Надо идти на поклон к полицаям. Они обидились. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +64

      (Меня за банили) 23 минуты назад

      Сто лет нормы соответствовали, а теперь перестали.

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      Рейтинг: +9831

      ivany4 41 минуту назад

      Эта ситуация напоминает мне армию времен СССР. Первая встреча призывника и военного.
      - Как будем служить, по хорошему или по уставу?
      - А как лучше?
      - Лучше по хорошему, но обязательно с думающей головой.
      Вероятно многие сразу вспомнили процесс воспитания в армейке. И продолжение этой присказки, не можешь - научим, не хочешь - заставим. Как заставим? По Уставу.))
      Так и в этой ситуации. Начали заигрывать с фанатами, полиция предложила - давайте жить по вашим правилам.
      1. РФС приняло положение о системе видео контроля, будьте добры обеспечьте. В противном случае нарядов не будет.
      2. Приняли положение о запрещении файеров. Будьте добры, примите меры и закройте провинившийся стадион( или сектора).
      И так далее по списку. У полиции требование к РФС железные - без соблюдения положений, наряды не приедут. А РФС не имеет права проводить игры, без соблюдения мер безопасности при проведении массовых мероприятий.
      Так что фанаты добились своего. Все начали, или начинают, исполнять свои обязанности. Вот и получается, не умеете думать головой, будем жить по закону.
      И при чем здесь правоохраительные органы? Кто не выполняет свою работу?

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      Рейтинг: +222

      Storm13 > ivany4 34 минуты назад

      Дикий разгул и беспорядки начались тогда, когда на стадионах появились так называемые фанаты. В СССР были болельщики, была культура общения и соответственно поведения. Уважение было впервую очередь к старшим и малым. Порой бывало на матч достаточно присутствие 2-3 милиционеров, и никаких нарушений правопорядка. Люди были умнее и мудрее, а с хулиганами сами разбирались, чтобы не мешали настоящим ценителям футбола наслаждаться игрой. Вот были времена, спокойствие и уверенность, не то что сейчас. Не гнались за наживой как сегодня, когда всё подчинено извлечению максимальной прибыли, даже ценой нарушений прав и свобод человека.

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      Рейтинг: +8774

      Alekxei Z. > Storm13 30 минут назад

      Пропагондон, ты сайт не попутал ?

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      Рейтинг: +9831

      ivany4 > Storm13 21 минуту назад

      Соглашусь отчасти, про фанатов.
      В СССР государство и давало, и спрашивало, и учило(можно сказать с пеленок). Поэтому и порядка было больше и уважения и понимания. Правда милиции на матчах тоже было много.
      Сегодня уже не социализм, а капитализм. Люди не гонятся за наживой, а стараются прокормить семью Причем любыми способами. Есть приемлемые, есть криминальные. Что бы все исправить, государство должно снова - воспитывать с пеленок, спрашивать, и давать, по заслугам. Ну это имхо.

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      Рейтинг: +9831

      ivany4 > Alekxei Z. 19 минут назад

      Да ладно, зачем так.
      Человек делится воспоминаниями, своими.

      0
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      Рейтинг: +12145

      Cleaner > Alekxei Z. 16 минут назад

      В чем пропаганда? В том, что человек рассказал о том, как было? Подтверждаю, почти всегда было так, как написано Стормом13. Но бывали и нюансы. Но уже после игры, за стадионом...

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      Рейтинг: +170

      RdAMR10 49 минут назад

      Уе..ны

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      Рейтинг: +12145

      Cleaner 52 минуты назад

      При чем здесь правоохранительные органы? Несоответствие нормам безопасности у стадиона ЦСКА, а виноваты в этом органы? Гинер, наведи порядок ХОТЯ БЫ на стадионе! Уволь виноватых так, чтобы оставшиеся делали свою работу на совесть!..(

      1
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      Рейтинг: +23290

      vladimir-7 > Cleaner 7 минут назад

      Когда есть два хозяина клуба и один (новый), который хочет быть единственным, то здесь не до выполнения норм безопасности, а наоборот их использования в этой борьбе, ведь все деньги клуба у него, а деньги решают всё.

      0
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      Рейтинг: +12145

      Cleaner > vladimir-7 5 минут назад

      Выражайтесь проще. Называйте все своими именами. Без конспирологии...
      А то понаписали много, а мысли в тексте мало...

      0
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      Рейтинг: +5697

      Добрый Бобер 1 час назад

      О! Вот и репрессии подвезли.

      1
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      Рейтинг: +12145

      Cleaner > Добрый Бобер 49 минут назад

      Это Гинер подбором кадров своему клубу неприятностей подвез. Ладно игроков не покупаешь, но пусть на стадионе хотя бы все работает так, как ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!

      0
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      Рейтинг: +8774

      Alekxei Z. 1 час назад

      Чья безопасность была под угрозой ?
      Е...чии органы, вы для чего содержитесь на деньги налогоплательщиков , чтобы упырям от власти жилось в сласть ?
      Куда мы катимся , Ё жизнь...
      Ну расформируйте ЦСКА как ваш Сталин в 1954-ом и все дела.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1594

      nominum > Alekxei Z. 1 час назад

      Сталин умер в 1953-ем

      4
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      Рейтинг: +222

      Storm13 > Alekxei Z. 1 час назад

      Вот ты Неуч! Историю не знаешь, но пытаешься другим что-то советовать. А насчёт власти взрослых упырей и их деток упырят, которые хотят жить дольше и жрать как можно слаще , вот за эти слова отдельная благодарность. Всю эту сволоту, когда придёт время, обязательно настигнет кара народная. Не уйдут и не спрячутся.

      2
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      Рейтинг: +12145

      Cleaner > nominum 52 минуты назад

      Это спартач, ему пофигу, лишь бы ляпнуть...(

      0
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      Рейтинг: +9831

      ivany4 > Alekxei Z. 39 минут назад

      А у вас Сталина совсем не было?

      0
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      Рейтинг: +23290

      vladimir-7 > Alekxei Z. 37 минут назад

      Или как ВАШ алкоголик Ельцин убил СССР

      1
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      Рейтинг: +8774

      Alekxei Z. > Storm13 37 минут назад

      Дятел , ну не ту цифру нажал. В 52-ом после ОИ в Хельсинки. Суть это не меняет, долба...б.

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      Рейтинг: +8774

      Alekxei Z. > ivany4 32 минуты назад

      Ху...рыга, этот упырь был у всей страны и погубил не одну тысячу невинных , но тут разговор за футбол. Его я вспомнил только потому что опять Силовики и армейский клуб соприкаснулись.
      Для вас баранов , это не доходит, надо разжёвывать ?

      0
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      Рейтинг: +23290

      vladimir-7 > Alekxei Z. 30 минут назад

      Вот свинья без дерьма не может, а обижается и свой пятак воротит, когда ей замечание по делу сказали.

      1
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      Рейтинг: +8774

      Alekxei Z. > vladimir-7 15 минут назад

      Послушай ху...сос, я не свинья и никогда им не был.
      ФК имя дал Н.П. Старостин прочтя роман Джованьоли СПАРТАК.
      Что твой ублюдочный ум придумал , мало кого интересует. Если ты ЖИВОТНОЕ , то будь им.
      Если вам недоноскам удобно друг друга "петушить" , флаг в руки.
      Мы другие ! Мы от СПАРТАКА, от гладиаторов и за Свободу !!!
      Вам животным этого не понять. Вас стадом епппут !!!

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      Рейтинг: +9831

      ivany4 > Alekxei Z. 11 минут назад

      Ну тогда и пиши - НАШ Сталин.
      А то все хорошее это я, а плохое это ВЫ и Сталин.
      Скажи, а ты политолог что бы все досконально разжевать? Сам же пишешь, что это футбольный сайт. Давай футбольные примеры.

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      Рейтинг: +23290

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот и подтверждение моим выводам по заявлению Чемпионата.

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