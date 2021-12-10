Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов

«СЭ»: матч ЦСКА – «Арсенал» перенесут из-за правоохранительных органов

10 декабря 2021, 16:14
39

Вероятная отмена матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» не связана с погодными условиями, о чем сообщалось ранее.

По информации «СЭ», игру перенесут из-за позиции правоохранительных органов.

Дело в том, что на «ВЭБ Арене» пока нельзя проводить матчи в связи с несоответствием нормам безопасности. Это следствие инцидента, произошедшего во время встречи с «Зенитом» (0:2), который состоялся 28 ноября.

  • Матч ЦСКА – «Арсенал» был запланирован на субботу.
  • Во время игры с «Зенитом» на стадионе не работали камеры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1639145270
О! Вот и репрессии подвезли.
Ответить
RdAMR10
1639146151
Уе..ны
Ответить
ivany4
1639146633
Эта ситуация напоминает мне армию времен СССР. Первая встреча призывника и военного. - Как будем служить, по хорошему или по уставу? - А как лучше? - Лучше по хорошему, но обязательно с думающей головой. Вероятно многие сразу вспомнили процесс воспитания в армейке. И продолжение этой присказки, не можешь - научим, не хочешь - заставим. Как заставим? По Уставу.)) Так и в этой ситуации. Начали заигрывать с фанатами, полиция предложила - давайте жить по вашим правилам. 1. РФС приняло положение о системе видео контроля, будьте добры обеспечьте. В противном случае нарядов не будет. 2. Приняли положение о запрещении файеров. Будьте добры, примите меры и закройте провинившийся стадион( или сектора). И так далее по списку. У полиции требование к РФС железные - без соблюдения положений, наряды не приедут. А РФС не имеет права проводить игры, без соблюдения мер безопасности при проведении массовых мероприятий. Так что фанаты добились своего. Все начали, или начинают, исполнять свои обязанности. Вот и получается, не умеете думать головой, будем жить по закону. И при чем здесь правоохраительные органы? Кто не выполняет свою работу?
Ответить
(Меня за банили)
1639147727
Сто лет нормы соответствовали, а теперь перестали.
Ответить
oyabun
1639149941
А у нас что один единственный стадион в стране? В Лужниках, например, нельзя провести игру? Явно темнят чего то..
Ответить
Persona_non_Grata
1639150268
Не понял - менты что-ли замерзнуть боятся ? )))
Ответить
LGBT+
1639152624
все винят силовиков. но никто не винит придурков, которые флаеры стали жечь. я готов терпеть остановки ГАИ на дороге, понимая, что благодаря им моих детей не собьет каке-то чмо, перепутавшая транспорт повышенной опасности с спорткаром, а дорогу в городской черте с гоночным треком. я готов терпеть обыски на вокзалах, понимая, что они обеспечиват мою безопасность от террористов и маргиналов. так же люди, закрытые на трибуне, должны понимать, что их неудобвста, это жертва во имя порядка на стадионах. нормальные люди в принципе всегда страдают из-за придурков в обществе. но что поделаешь, такие люди.
Ответить
Axe111
1639152814
Лол
Ответить
slavа0508
1639156270
Чего добивались то и получили ,,,
Ответить
JTherry
1639156509
РФС настаивает на том, чтобы РПЛ соблюдала регламент при проведении этой игры... матч могут перенести только при строгом его соблюдении, для этого нужно, чтобы команды прибыли на стадион, а затем был произведен замер температуры... скорее всего, матч между цск и Арсеналом пройдет без зрителей, так как билеты не успеют продать...
Ответить
Главные новости
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
1
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
1
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
8
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
1
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
8
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+