Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Kylian Mbappé voted #UCL Player of the WeekAgree with the order?#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/kdTj8ppdAm