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    «Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы команды над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы!

    Вместе мы сильны и непобедимы!» – написал Витория в инстаграме.

    • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
    • «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

    Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

    «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Руя Витории

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии24
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      Рейтинг: +10878

      Fusballer 5 минут назад

      Как же дымит седалище у некоторых))))

      1
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      Рейтинг: +1841

      ПалкоВводецъ 5 минут назад

      Ну всё Срамтак чемпион, Кубок их, пять звёзд сразу нашить им. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +245

      Zenit40k 10 минут назад

      Вчера повезло что игрок легии удержали по центру
      Спартаку просто повезло ,в плей оф они сразу вылетят ,скиньте ,потому что там так им не будет везти

      0
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      Рейтинг: +245

      Zenit40k 15 минут назад

      Спартачи ,помните как мы вас 7 1 натянули ,и можете радоваться своей убогой победе над легией ,которая просто вас простила ,потому что ваш уровень не выше их ,свиньи

      2
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      Рейтинг: +10878

      Fusballer 27 минут назад

      Я был против назначения Руя)) Но считаю, что сейчас смысла в его увольнении никакого. Особенно если менять на всяких Ваноли и прочих недотренеров. Рую бы сейчас состав усилить, посмотреть на результат после этого, и тогда делать выводы. Но очень большие сомнения, что Федун (или кто там фактически управляет клубом), поступит здраво в этой ситуации.
      Если и менять, то только на топового европейского тренера, или из перспективных молодых. Но заманить таких будет непросто. Ну и опять же Федун...

      1
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      Рейтинг: +3583

      Кинстифа 36 минут назад

      Руй мне напомнил классных тренеров Зенита. Когда команда блистала в Европе, и не очень хорошо играла в чемпионате...
      Когда Зенит избавится от Семака и найдет тренера, для которого главное выступление в Европе, вот тогда Зенит снова вернет свои позиции...
      Семак, может как человек и хороший, но его тренерский уровень - РПЛ(( У него было очень много попыток показать себя в Европе..
      Имхо

      0
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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Кинстифа 33 минуты назад

      любому болельщику ЦСКА со стажем задай вопрос о человеческих качествах Семака, и почему в свое время они убрали его из своих кричалок )
      мне родственник из из стана в свое время детально разъяснил

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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > Klaido 32 минуты назад

      Не в первый раз слышу такое про Семака.

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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Fusballer 29 минут назад

      когда он уходил из Рубина, ЦСКА ему предлагал закончить у себя карьеру и потом остаться в системе клуба, он предпочел 30 болотных серебренников. после этого в ЦСКА вычеркнули его из своей истории. это не мои опусы - родственник общается с их админ.персоналом

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      Рейтинг: +3583

      Кинстифа > Klaido 28 минут назад

      Тут сложно спорить, смотря с какой стороны смотреть
      Если смотреть личную жизнь и усыновленного ребенка инвалида. Для меня это о многом говорит...
      А в футболе всякое бывает...

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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Кинстифа 26 минут назад

      в целом, согласен - вопрос сложный.
      но что касаемо качеств специалиста, - Семак - уровень клуба ФНЛ. Зениту с его подбором игроков необходим сопоставимый по качеству и опыту тренер, иначе все вложения в клуб - пустые траты

      1
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      Рейтинг: +3583

      Кинстифа > Klaido 24 минуты назад

      Не совсем согласен. ФНЛ уж слишком жестко) Рпл вполне под силу ему, и он это показывал . Сильный Зенит куда приятней и интересней смотреть в Европе

      0
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      Рейтинг: +4894

      Павелий > Klaido 10 минут назад

      Да, он был капитаном у армейцев, а стал тренером у бомжей. В большинстве случаев хорошие честные игроки и тренеры в Зенит не идут.

      2
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      Рейтинг: +3412

      Kollljan 48 минут назад

      Ну, теперь, для полного счастья, осталось выиграть зимний кубок "Матч ТВ"

      2
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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Kollljan 34 минуты назад

      не, это уже сами - там ваши "свои" судьи из внутреннего чемпионата, вам с ними привычнее

      0
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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > Klaido 32 минуты назад

      Да и европейские неплохо помогают.

      0
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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Fusballer 28 минут назад

      соскучились по балету из Мариинки )))

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      Рейтинг: +585

      jek718875 48 минут назад

      РУЙ должен получить приз,лучший тренер месяца!

      0
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      Рейтинг: +27393

      silver29 56 минут назад

      Руки прочь от Витории !!!

      1
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      Рейтинг: +3773

      Бомбардиръ 58 минут назад

      Как курица стала нести золотые яйца, хрюшки тут убивают её...

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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Бомбардиръ 48 минут назад

      ослик, вали уже в школу...
      кстати, ишак, ты так и не ответил вчера: когда была трансляция с осликами в еврокубках? так хотел посмотреть матч... не нашел

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      Рейтинг: +3773

      Бомбардиръ > Klaido 30 минут назад

      Ты, же свинья, чего захотела, если вчера не смотрела матч с участием Спартака, а писала мне здесь на сайте гневное сообщение во время того матча??? Вот я диву дивлюсь, если честно))) Вот, что гнев делает с человеком... Как бесит тебя, свинью, кубок УЕФА, завоеванный ЦСКА... А я всегда болел за Спартак в еврокубках.

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