«Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы команды над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы!

Вместе мы сильны и непобедимы!» – написал Витория в инстаграме.

Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

парировал пенальти. «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

«Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках