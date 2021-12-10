«Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы команды над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы!
Вместе мы сильны и непобедимы!» – написал Витория в инстаграме.
- Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
- На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
- «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»
«Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках
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Источник: инстаграм Руя Витории