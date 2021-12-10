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  • «Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ

«Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ

10 декабря 2021, 10:25
23

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы команды над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы!

Вместе мы сильны и непобедимы!» – написал Витория в инстаграме.

  • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
  • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
  • «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

Витория: «Историческое событие. «Спартак» по праву завоевал первое место в группе»

«Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Руя Витории
Лига Европы Спартак Легия Витория Руй
Комментарии (23)
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хав_бек
1639121471
Руй, конечно, не прыгает, как Тедеско, но, видно, что ему не безразлично, что происходит на поле и несколько матчей в ЛЕ (как я считаю) Руй выиграл именно по-тренерски. Жаль, что кадровый состав предоставлен достаточно слабый.
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(Меня за банили)
1639121637
Видео с раздевалки с Жиго брутальное. А теперь вспомним, что в раздевалки Зенита происходило после побед?
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jek718875
1639122255
РУЙ должен получить приз,лучший тренер месяца!
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Kollljan
1639122265
Ну, теперь, для полного счастья, осталось выиграть зимний кубок "Матч ТВ"
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Кинстифа
1639122962
Руй мне напомнил классных тренеров Зенита. Когда команда блистала в Европе, и не очень хорошо играла в чемпионате... Когда Зенит избавится от Семака и найдет тренера, для которого главное выступление в Европе, вот тогда Зенит снова вернет свои позиции... Семак, может как человек и хороший, но его тренерский уровень - РПЛ(( У него было очень много попыток показать себя в Европе.. Имхо
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Fusballer
1639123505
Я был против назначения Руя)) Но считаю, что сейчас смысла в его увольнении никакого. Особенно если менять на всяких Ваноли и прочих недотренеров. Рую бы сейчас состав усилить, посмотреть на результат после этого, и тогда делать выводы. Но очень большие сомнения, что Федун (или кто там фактически управляет клубом), поступит здраво в этой ситуации. Если и менять, то только на топового европейского тренера, или из перспективных молодых. Но заманить таких будет непросто. Ну и опять же Федун...
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Fusballer
1639124870
Как же дымит седалище у некоторых))))
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zlobny_zenitos
1639125453
Поздравляю Спартак! Справедливость есть! Потому что пенальти левый был. Селихов просто молодец. И вообще считаю, что именно он вытащил Спартак на такую позицию, потому что от Наполи он в Москве потащил много и тут вытащил абсолютно не справедливый пенальти! С выходом в евро весну вас господа болельщики! Удачи нам всем! Потому что в ЛЕ весной много интересных команд. И даже хромая на одну ногу Барселона это будет не прогулка по набережной! Еще раз всем удачи!)))
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zlobny_zenitos
1639125846
Единственное, что жаль и я до сих пор не пойму по вратарям в Спартаке. Почему они такие нестабильные? То Максименко феерит, теперь Селихов на кураже тащит Спартак в весну. Потом они через какой то период начинают "пенить"... Вроде парни то неплохие, но важна стабильность. Тут где то есть статься с цитатой Федуна про Селихова...я прочитал и в очередной раз понял, что он по-моему даже не врубается, что происходит и это печально очень. Ну да бог ему судья, главное, что вчера получилось и это отлично! Идем дальше, а на собак евросоюзовских (в частности польских), выпрашивающих левые пенальти на 95 минуте матча, пофигу! Они в опе! И пусть там и остаются! #Россия#ЛигаЕвропы#Весна#Спартак#Зенит!!! Всем нам удачи! И вообще даешь финал ЛЕ Спартак-Зенит!)))))
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САДЫЧОК
1639133951
Выход в в 1/8 финала ЛЕ - это серьёзный результат ! Это даже не 1/16 ! Руя нужно оставить !
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