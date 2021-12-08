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    Криптовалюта Floki стала партнером «Спартака». Ее лого будет на форме клуба

    «Спартак» объявил о партнерстве с криптовалютной компанией Floki.

    «Мир стремительно меняется, а «Спартак» идет в ногу со временем и в этой трансформации открывает новые возможности для партнерства.

    Мы решили начать сотрудничество с инновационной лидирующей платформой, которой уже доверяют многие спортивные бренды.

    Инвестиции — это серьезный аналитический процесс, при этом связанный с риском и смелостью. То же самое можно сказать и про футбол, в который стремится играть наша команда», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    В рамках партнерства логотип Floki будет нанесен на игровые футболки и LED-панели вдоль поля. Предусмотрены прочие маркетинговые активации.

    • Floki – мем-криптовалюта, созданная в честь собаки предпринимателя Илона Маска.
    • Криптовалютой Floki владеет более 350 тысяч человек.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +21968

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      С федунами и зеленовыми Спартак не идёт в ногу со временем, не надо пороть херню.

      1
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      Рейтинг: +10570

      Fusballer 1 час назад

      Ну, теперь заживём! В следующем сезоне жду покупок на сумму не менее, чем на 100 млн евро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17974

      derrik2000 1 час назад

      Хозяев Спартака к разным "напёрсточникам" так и тянет.
      Родные души, наверное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3425

      tarasofka 1 час назад

      почему не piggy?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17974

      derrik2000 > tarasofka 1 час назад

      О!
      Зоркий Глаз вышел на охоту!
      )))))))))))

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