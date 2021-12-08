Криптовалюта Floki стала партнером «Спартака». Ее лого будет на форме клуба

«Спартак» объявил о партнерстве с криптовалютной компанией Floki.

«Мир стремительно меняется, а «Спартак» идет в ногу со временем и в этой трансформации открывает новые возможности для партнерства.

Мы решили начать сотрудничество с инновационной лидирующей платформой, которой уже доверяют многие спортивные бренды.

Инвестиции — это серьезный аналитический процесс, при этом связанный с риском и смелостью. То же самое можно сказать и про футбол, в который стремится играть наша команда», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В рамках партнерства логотип Floki будет нанесен на игровые футболки и LED-панели вдоль поля. Предусмотрены прочие маркетинговые активации.