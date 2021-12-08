Криптовалюта Floki стала партнером «Спартака». Ее лого будет на форме клуба

С федунами и зеленовыми Спартак не идёт в ногу со временем, не надо пороть херню.
«Спартак» объявил о партнерстве с криптовалютной компанией Floki.
«Мир стремительно меняется, а «Спартак» идет в ногу со временем и в этой трансформации открывает новые возможности для партнерства.
Мы решили начать сотрудничество с инновационной лидирующей платформой, которой уже доверяют многие спортивные бренды.
Инвестиции — это серьезный аналитический процесс, при этом связанный с риском и смелостью. То же самое можно сказать и про футбол, в который стремится играть наша команда», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
В рамках партнерства логотип Floki будет нанесен на игровые футболки и LED-панели вдоль поля. Предусмотрены прочие маркетинговые активации.
- Floki – мем-криптовалюта, созданная в честь собаки предпринимателя Илона Маска.
- Криптовалютой Floki владеет более 350 тысяч человек.