Газизов – о проигрыше суда «Спартаку»: «Удивительное решение. Конечно, буду обжаловать»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии отказать ему в выплатах от «Спартака» в полном объеме.
«Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я неудовлетворен решением.
То, что суд счел, что этого достаточно, – удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало», – сказал Газизов.
- Изначально «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
- Позже суд признал выплату компенсации незаконной.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»
Источник: ТАСС