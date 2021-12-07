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  • Газизов – о проигрыше суда «Спартаку»: «Удивительное решение. Конечно, буду обжаловать»

Газизов – о проигрыше суда «Спартаку»: «Удивительное решение. Конечно, буду обжаловать»

7 декабря 2021, 20:06
12

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии отказать ему в выплатах от «Спартака» в полном объеме.

«Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я неудовлетворен решением.

То, что суд счел, что этого достаточно, – удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало», – сказал Газизов.

  • Изначально «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
  • Позже суд признал выплату компенсации незаконной.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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NewLife
1638897542
А конституционный суд может постановить взыскать с Газика какие-нибудь расходы или неустойки, смысл рисковать ? Если верховный суд Башкирии отказал, значит в этом деле у истца не все в порядке.
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JTherry
1638898110
а так хотелось на "выигранные" по суду бабки Коку в Уфу пригласить...)
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Plyash
1638914194
Газиз проиграл Верховный суд,это последняя инстанция,о какой кассации он барматулит, придурок?
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mahan
1638951090
Эх как денег то хочется
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derrik2000
1638957026
Для понимания, ЧТО ТАМ И КАК, необходимо скачать все решения (там, по-моему, первая инстанция - районный суд Уфы) и их ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ. Без решений что-то говорить конкретно бессмысленно. Если только на сайте повод встать на ту или другую сторону этого спора. А обжаловать... Верховный суд Башкирии - это как областной суд, т. е. ВТОРАЯ (апелляционная) инстанция. Есть ещё кассация: для Башкирии это 6-й кассационный суд. Затем - Верховный Суд РФ, Президиум ВС РФ. В общем, инстанций достаточно.
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