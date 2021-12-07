Газизов – о проигрыше суда «Спартаку»: «Удивительное решение. Конечно, буду обжаловать»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии отказать ему в выплатах от «Спартака» в полном объеме.

«Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я неудовлетворен решением.

То, что суд счел, что этого достаточно, – удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало», – сказал Газизов.

Изначально «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.

Позже суд признал выплату компенсации незаконной.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»