Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Газизов – о проигрыше суда «Спартаку»: «Удивительное решение. Конечно, буду обжаловать»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии отказать ему в выплатах от «Спартака» в полном объеме.

    «Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я неудовлетворен решением.

    То, что суд счел, что этого достаточно, – удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало», – сказал Газизов.

    • Изначально «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
    • Позже суд признал выплату компенсации незаконной.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:06
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11777

      NewLife 9 минут назад

      А конституционный суд может постановить взыскать с Газика какие-нибудь расходы или неустойки, смысл рисковать ? Если верховный суд Башкирии отказал, значит в этом деле у истца не все в порядке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3411

      tarasofka > NewLife 9 минут назад

      а конституционный тут при чём??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11777

      NewLife > tarasofka 6 минут назад

      Юристы пишут: "возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция."

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91892
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru