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    Гончаренко: «В кои-то веки «Краснодар» одержал волевую победу»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).

    – Хорошая по качеству игра была. Обе команды были хороши на поле: мы пытались атаковать, «Сочи» пыталась атаковать. Мы знаем, что они хорошо умеют начинать матчи. Важно было хорошо начать игру, с чем мы и справились. Одержали волевую победу в кои-то веки. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов, кроссами... Это в принципе и было. Мы знали, как действовать, но было достаточно опасно. Да и у нас контратаки были.

    – Почему игры «Сочи» и «Краснодара» получаются настолько яркими?

    – Если взять статистику, обе команды действуют в атакующем ключе. Эта игра открытая, и она нравится болельщикам. Да и таких игр мало, когда две команды бросают перчатку и играют в футбол.

    – Игра «Сочи» была энергозатратной для «Краснодара». Была ли задача перебегать?

    – Была игра энергозатратной, но перебегать... В нашем понимании такого нет. Переиграть – да. Когда ты знаешь, как держать мяч и как располагаться на поле, то игра будет всегда энергозатратной, особенно для флангов.

    • «Краснодар» вышел на третье место в РПЛ.
    • Следующая игра – дома с «Нижним Новгородом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12027

      Cleaner 18 минут назад

      Вопреки главному тренеру игроки постарались. Не по гончаренковски играли, а смело и напористо!

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      Рейтинг: +17918

      derrik2000 38 минут назад

      "Одержали волевую победу в кои-то веки. "

      Если Гончаренко действительно ТАК сказал, а не журналюга нафантазировал, то это неприемлемо для главного тренера команды.
      Это слова могут исходить, ну, например, от болельщика, но уж никак не от того, кто отвечает за ИГРУ и РЕЗУЛЬТАТ.

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