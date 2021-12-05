Гончаренко: «В кои-то веки «Краснодар» одержал волевую победу»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).

– Хорошая по качеству игра была. Обе команды были хороши на поле: мы пытались атаковать, «Сочи» пыталась атаковать. Мы знаем, что они хорошо умеют начинать матчи. Важно было хорошо начать игру, с чем мы и справились. Одержали волевую победу в кои-то веки. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов, кроссами... Это в принципе и было. Мы знали, как действовать, но было достаточно опасно. Да и у нас контратаки были.

– Почему игры «Сочи» и «Краснодара» получаются настолько яркими?

– Если взять статистику, обе команды действуют в атакующем ключе. Эта игра открытая, и она нравится болельщикам. Да и таких игр мало, когда две команды бросают перчатку и играют в футбол.

– Игра «Сочи» была энергозатратной для «Краснодара». Была ли задача перебегать?

– Была игра энергозатратной, но перебегать... В нашем понимании такого нет. Переиграть – да. Когда ты знаешь, как держать мяч и как располагаться на поле, то игра будет всегда энергозатратной, особенно для флангов.