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  • Гончаренко: «В кои-то веки «Краснодар» одержал волевую победу»

Гончаренко: «В кои-то веки «Краснодар» одержал волевую победу»

5 декабря 2021, 22:00
5

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с «Сочи» (2:1).

– Хорошая по качеству игра была. Обе команды были хороши на поле: мы пытались атаковать, «Сочи» пыталась атаковать. Мы знаем, что они хорошо умеют начинать матчи. Важно было хорошо начать игру, с чем мы и справились. Одержали волевую победу в кои-то веки. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов, кроссами... Это в принципе и было. Мы знали, как действовать, но было достаточно опасно. Да и у нас контратаки были.

– Почему игры «Сочи» и «Краснодара» получаются настолько яркими?

– Если взять статистику, обе команды действуют в атакующем ключе. Эта игра открытая, и она нравится болельщикам. Да и таких игр мало, когда две команды бросают перчатку и играют в футбол.

– Игра «Сочи» была энергозатратной для «Краснодара». Была ли задача перебегать?

– Была игра энергозатратной, но перебегать... В нашем понимании такого нет. Переиграть – да. Когда ты знаешь, как держать мяч и как располагаться на поле, то игра будет всегда энергозатратной, особенно для флангов.

  • «Краснодар» вышел на третье место в РПЛ.
  • Следующая игра – дома с «Нижним Новгородом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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derrik2000
1638733299
"Одержали волевую победу в кои-то веки. " Если Гончаренко действительно ТАК сказал, а не журналюга нафантазировал, то это неприемлемо для главного тренера команды. Это слова могут исходить, ну, например, от болельщика, но уж никак не от того, кто отвечает за ИГРУ и РЕЗУЛЬТАТ.
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Hektor 84
1638735604
В кои то веки под твоим руководством
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Январь 59
1638764600
Бегали много , старались все . Больше всех старался Ильин, в первом тайме четыре раза бил мимо, и отразил удар Сперцяна в ворота Сочи. Могло быть 5. "Молодец"Ильин. После такой игры , его смело можно отдавать в аренду в Кубань.
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