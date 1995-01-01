Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Селихов, Хендрикс и Денисов – в старте «Спартака»; у «Ахмата» сыграют Семенов, Швец и Уткин

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 17-го тура чемпионата России.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

    • Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
    • Начало – в 17:00 мск.
    • «Спартак» по итогам 16 туров идет на 10-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 7-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3919

      Дедуктор 54 минуты назад

      Нападение крутейшее у хрюканофф. С таким нападением должны обыгрывать не только всяких там Наполи. Ахмата тоже надо обыгрывать. Другое дело, что за Денисов у хрюканов объявился? Крутая футбольная фамилия, однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2946

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не ну так то Ахмат выше спартака в таблице. Плюс любовь проигрывать дома . чувствую игра будет огонь . за 300 комментов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32367

      zra78 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Огонь будет если судьи опять выдумают пенальти, Ахмат влетит и надеюсь крупно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1095

      Sky Spartak 1 час назад

      Кутепов значит точно уйдёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54796

      portero 1 час назад

      Поставлю на Спартак ... просто им сливать больше нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21889

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что-то у нас там опять не так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18825

      JTherry 1 час назад

      перед Легией берегут Кофрие, выпускают из Спартака-2 Денисова, видимо убедил, что лучше, чем Рассказов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30724

      oyabun 1 час назад

      А что с Кофрие? И неужели непонятно какой Денисов лучше на этой позиции того же Гапонова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9702

      ivany4 1 час назад

      19 летний пацан в старте.
      Будем посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Zenit40k 1 час назад

      Думаю победит более сильная команда в этом противостоянии.А Спартак опять проиграет .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54796

      portero > Zenit40k 1 час назад

      А ничейка? Тоже возможный результат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Срамтаку разгромного поражения. гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2833

      lordmrv > ПалкоВводецъ 1 час назад

      А Зениту за щеку от Челси взять. Все равно турнирного значения игра не имеет.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru