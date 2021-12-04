Селихов, Хендрикс и Денисов – в старте «Спартака»; у «Ахмата» сыграют Семенов, Швец и Уткин

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 17-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.
- Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 17:00 мск.
- «Спартак» по итогам 16 туров идет на 10-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 7-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ