Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов, Хендрикс и Денисов – в старте «Спартака»; у «Ахмата» сыграют Семенов, Швец и Уткин

Селихов, Хендрикс и Денисов – в старте «Спартака»; у «Ахмата» сыграют Семенов, Швец и Уткин

4 декабря 2021, 15:59
13

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 17-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

  • Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Спартак» по итогам 16 туров идет на 10-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 7-м.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1638623206
19 летний пацан в старте. Будем посмотреть.
Ответить
oyabun
1638623665
А что с Кофрие? И неужели непонятно какой Денисов лучше на этой позиции того же Гапонова?
Ответить
JTherry
1638623900
перед Легией берегут Кофрие, выпускают из Спартака-2 Денисова, видимо убедил, что лучше, чем Рассказов...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638624023
Что-то у нас там опять не так.
Ответить
portero
1638624208
Поставлю на Спартак ... просто им сливать больше нельзя.
Ответить
Sky Spartak
1638624374
Кутепов значит точно уйдёт...
Ответить
Красногорск_Фан
1638624435
Не ну так то Ахмат выше спартака в таблице. Плюс любовь проигрывать дома . чувствую игра будет огонь . за 300 комментов
Ответить
Дедуктор
1638626520
Нападение крутейшее у хрюканофф. С таким нападением должны обыгрывать не только всяких там Наполи. Ахмата тоже надо обыгрывать. Другое дело, что за Денисов у хрюканов объявился? Крутая футбольная фамилия, однако.
Ответить
NewLife
1638629899
Удаление Соболя это не потеря для Спартака, потеря- это выход на поле Хендрикса и Литвинова.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
4
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Все новости
Все новости
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
4
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
17
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+