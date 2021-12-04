Классон: «Краснодар» – одна из лучших команд РПЛ по многим компонентам»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о конкуренции в РПЛ, а также о силе своей команды.

– Ты уже не первый год в России. Как считаешь, вырос ли уровень конкуренции в РПЛ?

– Тяжело сказать. Легких игр точно не бывает. Каждый матч нужно выходить и биться. Все команды решают свои задачи. Кто-то борется за выживание, а другие – за место в еврокубках.

Но команды из нижней половины таблицы стали лучше, это да. Качество многих команд стало выше.

– Может ли «Краснодар» навязать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне? В очной встрече «быки» точно не были хуже.

– В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы заслуживали большего. Мы играли хорошо, но не добывали нужный результат. Сейчас мы находимся позади «Зенита» на 11 очков, что усложняет задачу навязать ему борьбу в этом сезоне.

Но я думаю, мы как команда обладаем качеством, хорошими игроками, играем в хороший футбол. Сейчас нам не хватает больших матчей, которые мы играли в Европе. Там высокий уровень команд и каждый был сфокусирован, это держит тебя в тонусе.

Также в этом сезоне нам помешали травмы: многие ключевые футболисты выпадали из состава. Но если брать статистику этого сезона по многим компонентам, то «Краснодар» – одна из лучших команд. Просто нам нужно больше удачи во второй половине чемпионата.