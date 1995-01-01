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    Классон: «Краснодар» – одна из лучших команд РПЛ по многим компонентам»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о конкуренции в РПЛ, а также о силе своей команды.

    – Ты уже не первый год в России. Как считаешь, вырос ли уровень конкуренции в РПЛ?

    – Тяжело сказать. Легких игр точно не бывает. Каждый матч нужно выходить и биться. Все команды решают свои задачи. Кто-то борется за выживание, а другие – за место в еврокубках.

    Но команды из нижней половины таблицы стали лучше, это да. Качество многих команд стало выше.

    – Может ли «Краснодар» навязать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне? В очной встрече «быки» точно не были хуже.

    – В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы заслуживали большего. Мы играли хорошо, но не добывали нужный результат. Сейчас мы находимся позади «Зенита» на 11 очков, что усложняет задачу навязать ему борьбу в этом сезоне.

    Но я думаю, мы как команда обладаем качеством, хорошими игроками, играем в хороший футбол. Сейчас нам не хватает больших матчей, которые мы играли в Европе. Там высокий уровень команд и каждый был сфокусирован, это держит тебя в тонусе.

    Также в этом сезоне нам помешали травмы: многие ключевые футболисты выпадали из состава. Но если брать статистику этого сезона по многим компонентам, то «Краснодар» – одна из лучших команд. Просто нам нужно больше удачи во второй половине чемпионата.

    • «Краснодар» набрал 25 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице.
    • Классон в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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