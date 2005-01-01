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    Daily Mail: прокуратура изучает переход Роналду из «Ювентуса» в «МЮ»

    Летний трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» заинтересовал итальянских правоохранителей.

    По информации Daily Mail, прокуратура изучает финансовые условия перехода португальца и для этого изъяла соответствующие документы из офиса туринского клуба.

    «Ювентус» подозревается в изменении сумм сделок, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей.

    • «МЮ» заплатил за Роналду 15+8 миллионов евро.
    • Форвард выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
    • Прокуратура Турина собирается допросить его по делу о неофициальных выплатах во время локдауна.

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    Источник: Daily Mail

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