Daily Mail: прокуратура изучает переход Роналду из «Ювентуса» в «МЮ»

Летний трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» заинтересовал итальянских правоохранителей.

По информации Daily Mail, прокуратура изучает финансовые условия перехода португальца и для этого изъяла соответствующие документы из офиса туринского клуба.

«Ювентус» подозревается в изменении сумм сделок, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей.

«МЮ» заплатил за Роналду 15+8 миллионов евро.

Форвард выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Прокуратура Турина собирается допросить его по делу о неофициальных выплатах во время локдауна.

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