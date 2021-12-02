Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

2 декабря 2021, 15:26
7

Прокуратура Турина намерена допросить нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Следствие интересуется финансовой стороной сотрудничества 36-летнего португальца с «Ювентусом». Предполагается, что во время локдауна Роналду мог получать дополнительные выплаты от туринского клуба, которые не вносились в финансовую отчетность.

Прокурор допросит Роналду в ближайшее время, чтобы узнать все подробности его соглашения с «Ювентусом».

  • На прошлой неделе финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире клуба.
  • «Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций.
  • Туриснкий клуб становился чемпионом Италии 9 сезонов подряд.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
semm
1638449956
из Рональду похоже в допросной будут выбивать показания о Ювентусе - что в Италии больше нет мафии?
Ответить
R_a_i_n
1638451085
Рони вовремя из Италии уехал.
Ответить
portero
1638451924
Роналду слова не скажет, адвокат наверное грамотный у него.... так что просто пиар на Криштиану!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638454672
Вызывают, чтобы сфоткаться, зачем же такой момент упускать.
Ответить
Главные новости
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Все новости
Все новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+