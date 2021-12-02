Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

Прокуратура Турина намерена допросить нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Следствие интересуется финансовой стороной сотрудничества 36-летнего португальца с «Ювентусом». Предполагается, что во время локдауна Роналду мог получать дополнительные выплаты от туринского клуба, которые не вносились в финансовую отчетность.
Прокурор допросит Роналду в ближайшее время, чтобы узнать все подробности его соглашения с «Ювентусом».
- На прошлой неделе финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире клуба.
- «Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций.
- Туриснкий клуб становился чемпионом Италии 9 сезонов подряд.
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Источник: Football Italia