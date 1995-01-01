Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

Прокуратура Турина намерена допросить нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Следствие интересуется финансовой стороной сотрудничества 36-летнего португальца с «Ювентусом». Предполагается, что во время локдауна Роналду мог получать дополнительные выплаты от туринского клуба, которые не вносились в финансовую отчетность.

Прокурор допросит Роналду в ближайшее время, чтобы узнать все подробности его соглашения с «Ювентусом».