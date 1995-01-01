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    Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

    Прокуратура Турина намерена допросить нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Следствие интересуется финансовой стороной сотрудничества 36-летнего португальца с «Ювентусом». Предполагается, что во время локдауна Роналду мог получать дополнительные выплаты от туринского клуба, которые не вносились в финансовую отчетность.

    Прокурор допросит Роналду в ближайшее время, чтобы узнать все подробности его соглашения с «Ювентусом».

    • На прошлой неделе финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире клуба.
    • «Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций.
    • Туриснкий клуб становился чемпионом Италии 9 сезонов подряд.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      ДЫРЯВЫЕ 13 минут назад

      Блювентус в серию В по любому.

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