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    «Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций

    Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли пообещал инициировать разбирательство в отношении «Ювентуса».

    Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях с целью незаконного прироста капитала.

    «Если «Ювентус» с помощью мошенничества получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться в ситуацию и ввести санкции.

    Для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию B и лишить последних титулов, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций», – сказал Донцелли.

    • «Ювентус» становился чемпионом Италии 9 сезонов подряд.
    • На прошлой неделе финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире клуба.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5294

      GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Кто о чём, а Юве опять в грязь. Им не надоело машнить? То судей покупали, то другие махинации...
      Я так понимаю, что все команды, которые занимали вторые места после Юве через несколько лет будут вправе рассчитывать на чемпионство)))

      0
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      Рейтинг: +587

      NeoNaTe 9 минут назад

      допрыгалась старая кляча

      2
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      Рейтинг: +11

      ДЫРЯВЫЕ 15 минут назад

      Во во давно пора проверить старуху!!
      Все последние 10 лет проверить и все титулы лишить

      0
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      Рейтинг: +108

      Беспонтий > ДЫРЯВЫЕ 10 минут назад

      давно не видно было
      картинками не забудь засрать всё правовое поле

      0
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      Рейтинг: +664

      Rabinovi_ch 17 минут назад

      Годы идут, Ювентус не меняется....

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