Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций

«Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций

30 ноября 2021, 14:47
29

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли пообещал инициировать разбирательство в отношении «Ювентуса».

Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях с целью незаконного прироста капитала.

«Если «Ювентус» с помощью мошенничества получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться в ситуацию и ввести санкции.

Для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию B и лишить последних титулов, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций», – сказал Донцелли.

  • «Ювентус» становился чемпионом Италии 9 сезонов подряд.
  • На прошлой неделе финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире клуба.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1638272952
Годы идут, Ювентус не меняется....
Ответить
NeoNaTe
1638273462
допрыгалась старая кляча
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1638273608
Кто о чём, а Юве опять в грязь. Им не надоело машнить? То судей покупали, то другие махинации... Я так понимаю, что все команды, которые занимали вторые места после Юве через несколько лет будут вправе рассчитывать на чемпионство)))
Ответить
Armani nn
1638274156
Снова???
Ответить
Vitaga
1638274895
)))) весело..... у нас значит смело Зенит можно переводить в лигу КФК
Ответить
R_a_i_n
1638275036
У нас тоже есть такой вот Ювентус. Только проверят его конечно никто не будет.
Ответить
zigbert
1638277666
Это еще надо доказать. Хотя Ювентусу предстоит пережить неприятные времена.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1638278228
По старой схеме, украл, выпил в тюрьму.
Ответить
m40
1638278503
Никогда такого не было и вот опять...
Ответить
моэм
1638346213
Этих ребят бы в РПЛ ... работы прорва !!!...за одно только это Зенит , "купивший" Сутормина за 50 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ был бы отправлен в ФНЛ года на 2 минимум ...а я то думал с чего это Уткин назвал Сутормина самым дешёвым капитаном Сборной России.
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+