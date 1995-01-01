«Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций

Кто о чём, а Юве опять в грязь. Им не надоело машнить? То судей покупали, то другие махинации...
Я так понимаю, что все команды, которые занимали вторые места после Юве через несколько лет будут вправе рассчитывать на чемпионство)))
Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли пообещал инициировать разбирательство в отношении «Ювентуса».
Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях с целью незаконного прироста капитала.
«Если «Ювентус» с помощью мошенничества получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться в ситуацию и ввести санкции.
Для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию B и лишить последних титулов, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций», – сказал Донцелли.
- «Ювентус» становился чемпионом Италии 9 сезонов подряд.
- На прошлой неделе финансовая полиция Италии провела обыски в штаб-квартире клуба.