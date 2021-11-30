«Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли пообещал инициировать разбирательство в отношении «Ювентуса».

Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях с целью незаконного прироста капитала.

«Если «Ювентус» с помощью мошенничества получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться в ситуацию и ввести санкции.

Для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию B и лишить последних титулов, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций», – сказал Донцелли.