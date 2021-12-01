Аллегри – после победы над «Салернитаной»: «Пора возвращать долги. Мы потеряли слишком много очков»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 15-го тура Серии А против «Салернитаны» (2:0). Туринцы забили в каждом из таймов.

«Мы показали хорошую игру и могли забить больше. Было нелегко, во втором тайме после навесов соперника в нашей штрафной возникала опасность.

Мы потеряли слишком много очков ранее. Нам всем пора возвращать долги клубу», – убежден Аллегри.