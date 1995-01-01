Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Аллегри – после победы над «Салернитаной»: «Пора возвращать долги. Мы потеряли слишком много очков»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 15-го тура Серии А против «Салернитаны» (2:0). Туринцы забили в каждом из таймов.

    «Мы показали хорошую игру и могли забить больше. Было нелегко, во втором тайме после навесов соперника в нашей штрафной возникала опасность.

    Мы потеряли слишком много очков ранее. Нам всем пора возвращать долги клубу», – убежден Аллегри.

    • «Ювентус» идет в Серии А 7-м.
    • Команда уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
    • «Салернитана» замыкает таблицу чемпионата Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru