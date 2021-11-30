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    Иосифов забил первый гол за «Вильярреал» в дебютном матче

    Полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией» (8:0).

    20-летний россиянин забил первый мяч за испанский клуб в дебютном матче. Он вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 87-й минуте.

    • Иосифов забил 3 гола за «Вильярреал Б» в 9 матчах третьего испанского дивизиона.
    • «Вильярреал» летом подписал контракт с Иосифовым на 5 сезонов.
    • Воспитанник «Локомотива» перешел в новый клуб на правах свободного агента.

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    Источник: Бобмардир.ру

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    30.11.2021 23:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6480

      Томик 4 минуты назад

      Двадцать лет, воспитанник "Локомотива". Перешёл СВОБОДНЫМ агентом. А сколько ещё таких по академиям... А в составе какой-нибудь Бакаев три года место занимает. Так мало того, ещё и десятый номер отжал и не отдает!!!

      1
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      Рейтинг: +12802

      житель СПб 8 минут назад

      Ну то есть Локо не пригодился...

      1
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      Рейтинг: +6728

      серега кашин 37 минут назад

      красавец что не побоялся уехать из нашего болота

      0
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      Рейтинг: +21785

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Интересный игрочок, здорово бежит, с его скоростными качествами есть перспектива.

      2
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