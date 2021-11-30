Иосифов забил первый гол за «Вильярреал» в дебютном матче

Двадцать лет, воспитанник "Локомотива". Перешёл СВОБОДНЫМ агентом. А сколько ещё таких по академиям... А в составе какой-нибудь Бакаев три года место занимает. Так мало того, ещё и десятый номер отжал и не отдает!!!
Полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией» (8:0).
20-летний россиянин забил первый мяч за испанский клуб в дебютном матче. Он вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 87-й минуте.
- Иосифов забил 3 гола за «Вильярреал Б» в 9 матчах третьего испанского дивизиона.
- «Вильярреал» летом подписал контракт с Иосифовым на 5 сезонов.
- Воспитанник «Локомотива» перешел в новый клуб на правах свободного агента.