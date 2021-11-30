Иосифов забил первый гол за «Вильярреал» в дебютном матче

Полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией» (8:0).

20-летний россиянин забил первый мяч за испанский клуб в дебютном матче. Он вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 87-й минуте.