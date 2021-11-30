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  • The Athletic: Погба воодушевлен назначением Рангника и может продлить контракт с «МЮ»

The Athletic: Погба воодушевлен назначением Рангника и может продлить контракт с «МЮ»

30 ноября 2021, 12:53
2

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не думает об уходе из английского клуба.

По информации The Athletic, француз воодушевлен возможностью поработать под руководством нового тренера «МЮ» Ральфа Рангника и не собирается подписывать предварительное соглашение с новым клубом в январе.

Погба рассмотрит все поступившие предложения ближе к лету. 28-летний игрок склоняется к тому, чтобы подписать новый контракт с «МЮ».

  • В январе француз сможет вести переговоры с другими клубами.
  • В текущем сезоне он провел за «МЮ» 13 матчей и сделал 7 ассистов.

L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Рангник Ральф
Комментарии (2)
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jek718875
1638281266
Погба-это мудак конченый
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Soccerdealer63
1638293184
"...воодушевлен назначением Рангника..." ?????????? С какого перепугу?))) Запутался парнишка... оюидел хорошегочела прилюдно, нагородил делов и... спрятался в чулане, будучи не в состоянии признаться в неправоте. Теперь качнётся в противоположную сторону))) Такое бывает в детстве.
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