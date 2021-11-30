The Athletic: Погба воодушевлен назначением Рангника и может продлить контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не думает об уходе из английского клуба.
По информации The Athletic, француз воодушевлен возможностью поработать под руководством нового тренера «МЮ» Ральфа Рангника и не собирается подписывать предварительное соглашение с новым клубом в январе.
Погба рассмотрит все поступившие предложения ближе к лету. 28-летний игрок склоняется к тому, чтобы подписать новый контракт с «МЮ».
- В январе француз сможет вести переговоры с другими клубами.
- В текущем сезоне он провел за «МЮ» 13 матчей и сделал 7 ассистов.
L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю
Источник: The Athletic