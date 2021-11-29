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    The Athletic: Погба воодушевлен назначением Рангника и может продлить контракт с «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не думает об уходе из английского клуба.

    По информации The Athletic, француз воодушевлен возможностью поработать под руководством нового тренера «МЮ» Ральфа Рангника и не собирается подписывать предварительное соглашение с новым клубом в январе.

    Погба рассмотрит все поступившие предложения ближе к лету. 28-летний игрок склоняется к тому, чтобы подписать новый контракт с «МЮ».

    • В январе француз сможет вести переговоры с другими клубами.
    • В текущем сезоне он провел за «МЮ» 13 матчей и сделал 7 ассистов.

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    Источник: The Athletic

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