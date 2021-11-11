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  • L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю

L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю

11 ноября 2021, 15:22
20

Стало известно, при каком условии полузащитник Поль Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe, 28-летний хавбек подпишет новое соглашение с клубом, если его сделают самым высокооплачиваемым игроком команды.

Погба хочет получать по новому контракту около 585 тысяч евро в неделю – в два раза больше, чем по действующему. Если «МЮ» согласится на него условия, Погба будет получать больше, чем нападающий Криштиану Роналду.

  • Контракт Погба с «МЮ» истекает следующим летом.
  • В январе француз сможет вести переговоры с другими клубами.
  • В текущем сезоне он провел за «МЮ» 13 матчей и сделал 7 ассистов.

Источник: L'Equipe
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Погба Поль
Комментарии (20)
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jek718875
1636633950
Полнейший беспредел, что хочет то и делает,гнать поганой метлой,чтоб другим неповадно было,за такое бабло, я бы один ЛИВЕРПУЛЬ оттрахал
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Fusballer
1636633968
Это звездец. Таких зарплат не должно быть. Тем более для безтрофейных игрочишек.
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Niko
1636634248
Какая-то дикость просто
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серега кашин
1636636133
погба дождется что ему подгонят губозакаточную машинку
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zigbert
1636637590
МЮ не стоит идти на поводу у этого хапуги.
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ab15488
1636639424
А делать больше роналду он не хочет? Только атмосферу портит и все, больше он в МЮ ничем не запомнился
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Вомбат
1636641792
Хотеть не вредно. 30 миллионов евро в год сейчас только Месси в ПСЖ получает. Погба столько не дадут нигде.
Ответить
svetekanet
1636642203
Полмиллиона евро в НЕДЕЛЮ. Просто вдумайтесь, в мире, где свыше 1,9 миллиарда человек живут на менее чем 3,2 доллара в день (статистика за 2015 год), человек, который хорошо пинает мяч, хочет зарабатывать такие деньги.
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ARSteven89
1636642861
Ахаха))) Человек играет на уровне своего таланта 3 матча в год и ещё зарплату поднять просит! Так вытекает простой вопрос: "А за что?" Если бы не мягкотелые боссы МЮ, то Поль Погба не играл бы даже в основе ярославского "Шинника" под руководством Вадима Евсеева.
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Oldtrafford83
1636644436
Ходьбе давно пора на выход!!
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