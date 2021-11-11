L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю

Стало известно, при каком условии полузащитник Поль Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe, 28-летний хавбек подпишет новое соглашение с клубом, если его сделают самым высокооплачиваемым игроком команды.

Погба хочет получать по новому контракту около 585 тысяч евро в неделю – в два раза больше, чем по действующему. Если «МЮ» согласится на него условия, Погба будет получать больше, чем нападающий Криштиану Роналду.