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    L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю

    Стало известно, при каком условии полузащитник Поль Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

    По информации Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe, 28-летний хавбек подпишет новое соглашение с клубом, если его сделают самым высокооплачиваемым игроком команды.

    Погба хочет получать по новому контракту около 585 тысяч евро в неделю – в два раза больше, чем по действующему. Если «МЮ» согласится на него условия, Погба будет получать больше, чем нападающий Криштиану Роналду.

    • Контракт Погба с «МЮ» истекает следующим летом.
    • В январе француз сможет вести переговоры с другими клубами.
    • В текущем сезоне он провел за «МЮ» 13 матчей и сделал 7 ассистов.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2098

      Радио1000шумеров 11 минут назад

      Ждём фото Погбы с треснувшей харей...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1786

      Niko 25 минут назад

      Какая-то дикость просто

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9215

      Fusballer 29 минут назад

      Это звездец. Таких зарплат не должно быть. Тем более для безтрофейных игрочишек.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      jek718875 30 минут назад

      Полнейший беспредел, что хочет то и делает,гнать поганой метлой,чтоб другим неповадно было,за такое бабло, я бы один ЛИВЕРПУЛЬ оттрахал

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