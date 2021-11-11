L’Equipe: Погба хочет получать в «МЮ» больше Роналду – около 585 тысяч в неделю

Стало известно, при каком условии полузащитник Поль Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».
По информации Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe, 28-летний хавбек подпишет новое соглашение с клубом, если его сделают самым высокооплачиваемым игроком команды.
Погба хочет получать по новому контракту около 585 тысяч евро в неделю – в два раза больше, чем по действующему. Если «МЮ» согласится на него условия, Погба будет получать больше, чем нападающий Криштиану Роналду.
- Контракт Погба с «МЮ» истекает следующим летом.
- В январе француз сможет вести переговоры с другими клубами.
- В текущем сезоне он провел за «МЮ» 13 матчей и сделал 7 ассистов.
Источник: L'Equipe