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  • Оздоев: «Не знаю, с чего пошло, что Дзюба – бревно. Он принимает мяч так, как не примут 90% футболистов в России»

Оздоев: «Не знаю, с чего пошло, что Дзюба – бревно. Он принимает мяч так, как не примут 90% футболистов в России»

29 ноября 2021, 18:45
48

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Я считаю Дзюбу очень хорошим футболистом. И не из-за того, что он мой друг. Я к Дзюбе как к футболисту всегда относился хорошо, потому что с таким ростом, с такими данными – и так работать с мячом. Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба – бревно.

Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые принимает Артем, как он работает ногами. Вот просто включите матч «Зенит» – «Локомотив» (6:1). Гол Артема левой ногой.

«Зенит» – «Арсенал» – интеллект. Как он разобрался с игроками и вратарем. Вратарь, по-моему, уже в Туле был, когда он закатил мяч.

Если ты любишь футбол, ты начинаешь анализировать именно такие моменты, потому что не может футболист просто так забить больше всех в РПЛ, ну невозможно это», – сказал Оздоев.

  • Дзюба забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 16 матчах РПЛ.
  • Форвард «Зенита» отдал 1 ассист в 4 матчах этой ЛЧ.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (48)
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житель СПб
1638201640
Согласен с Оздоевым.
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Боцман59rus
1638201748
_ мы, болельщики, любим футбол, меня интересует, почему вы, бревна, его так не любите
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paracetamol
1638202323
Так то же свини обзываются!
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Рубинище
1638202546
Вылизал знатно.
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вальтер79
1638203068
чтобы хейтеры не говорили но дзюба один из лучших голеодоров нашего футбола за всю историю поэтому как говориться хейтеры хейтят его но он молодчик из раза в раз доказывает что один из лучших для него чем больше критики тем лучше он играет и это факт)))))))))
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заткнитемнерот
1638205903
Эта мелкая поросль просто не понимает, что нам плевать, какой ты футболист, если ведешь себя как д.рьмо. Они не воспитаны на том, что есть достоинство, мораль и принципы. Для них чем крупнее заработок, тем они круче. Но если б не газпром и прочие нефтяные подачки, то гнили бы они в фнл на скамейках.
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raritet
1638206723
По другому и быть не может. Любой человек с его габаритами будет выглядеть на футбольном поле как бревно. Для того чтобы он не ползал по полю нужно : скинуть 25-27 кг ( но это будет уже не Дзюба), скинуть лет 7. Пока аналогов в Европе я не вижу. Есть высокие, атлетичные, но увальней нет.
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Soccerdealer63
1638208559
Магомед, вам футболистам, всё-таки, лучше помалкивать... Не ваше это - размышлять и формулировать))) НА ПУБЛИКЕ НАДО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ ИЛИ, ХОТЯ БЫ, ХОРОШО!))) А теперь "по делу":: 1. Берясь, что-то или кого-то "анализировать", нельзя, Магомед, для "анализа" выбирать ТОЛЬКО "ЛУЧШЕЕ", только то, что тебе лично нравится))) Помнишь, наверное, как Рубин в Барселоне у Барсы выиграл? И что? Где тот Рубин и его "игра"? Гол "гениальный" Рязанцева Барсе помнишь? И что?)))))) Уравновесь свой иконостас примеров "гениальности" Дзюбы многочисленными прямо противоположными примерами его ляпов, безволия, тормозов и, подчас, идиотизма на поле (не говоря уже и про хроническую отвратительную физическую форму)... "Бревно" покажется комплиментом... Артёмушка превратится в отсыревшее и уже неплавучее дерево для сплава по речке-вонючке... 2. Не забывай, Магомед, и про то болото по имени РПЛ, в котором вы с Артемием барахтаетесь... Я понимаю: вам на себя со стороны посмотреть некогда и НЕЗАЧЕМ: вы каждый год какое-то там "золото" выигрывате и неизменно попадаете АЖ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ! И, вот, там в ЛЧ, Магомед, "ихние брёвна", порой выглядят на вашем фоне Алиной Кабаевой))) То есть - Дзюбу сравнивать надо с лучшими футболистами, а не с РПЛовцами)) 3. А теперь о том, что я написал в начале: Магомед, если по твоему мнению, 90% футболистов РПЛ не могут принимать мяч так, как Дзюба, то это значит, что В КАЖДОЙ КОМАНДЕ ЕСТЬ ПО ОДНОМУ-ДВА ТАКИХ ДЗЮБЫ)))) И в чём, тогда, скажи, его уникальность?
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САДЫЧОК
1638215442
Оздоев , видимо очень хороший человек и приколист ! Он , первый публично назвал Дзюбу, бревном ! Как , футболист Оздоев , очень слабый .
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Fusballer
1638215826
Магомед прав на все 100! Помню фантастический гол Дзюбиньо датчанам на Евро и сумасшедший покер Тамбову. Левандовский тогда аж прикурил в сторонке.
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