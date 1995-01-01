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    Оздоев: «Не знаю, с чего пошло, что Дзюба – бревно. Он принимает мяч так, как не примут 90% футболистов в России»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об одноклубнике Артеме Дзюбе.

    «Я считаю Дзюбу очень хорошим футболистом. И не из-за того, что он мой друг. Я к Дзюбе как к футболисту всегда относился хорошо, потому что с таким ростом, с такими данными – и так работать с мячом. Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба – бревно.

    Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые принимает Артем, как он работает ногами. Вот просто включите матч «Зенит» – «Локомотив» (6:1). Гол Артема левой ногой.

    «Зенит» – «Арсенал» – интеллект. Как он разобрался с игроками и вратарем. Вратарь, по-моему, уже в Туле был, когда он закатил мяч.

    Если ты любишь футбол, ты начинаешь анализировать именно такие моменты, потому что не может футболист просто так забить больше всех в РПЛ, ну невозможно это», – сказал Оздоев.

    • Дзюба забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 16 матчах РПЛ.
    • Форвард «Зенита» отдал 1 ассист в 4 матчах этой ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4803

      Semenycch 3 минуты назад

      Так говорят или свиньи или идиоты, что часто одно и тоже!

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      Рейтинг: +7315

      Сильвербой 5 минут назад

      Это говорит лишь о том что 90% этих жопоногих, вообще полные днища

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      Рейтинг: +3003

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      Да потому что он бревно ! А ты лижешь бомжам, т.к. тоже бревно.

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      Рейтинг: +4832

      Павелий 8 минут назад

      Году в 2012 я лично свистел этому бревну на стадионе, когда он него мяч как от батута отпружинивал. И свистело полстадиона. Дзюбу заменили минуте на 50-й...60-й.

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