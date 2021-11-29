Оздоев: «Не знаю, с чего пошло, что Дзюба – бревно. Он принимает мяч так, как не примут 90% футболистов в России»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Я считаю Дзюбу очень хорошим футболистом. И не из-за того, что он мой друг. Я к Дзюбе как к футболисту всегда относился хорошо, потому что с таким ростом, с такими данными – и так работать с мячом. Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба – бревно.

Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые принимает Артем, как он работает ногами. Вот просто включите матч «Зенит» – «Локомотив» (6:1). Гол Артема левой ногой.

«Зенит» – «Арсенал» – интеллект. Как он разобрался с игроками и вратарем. Вратарь, по-моему, уже в Туле был, когда он закатил мяч.

Если ты любишь футбол, ты начинаешь анализировать именно такие моменты, потому что не может футболист просто так забить больше всех в РПЛ, ну невозможно это», – сказал Оздоев.