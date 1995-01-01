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    РПЛ. «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в Екатеринбурге

    В 16-м туре чемпионата России «Урал» и «Сочи» победителя не выявили – ничья 1:1.

    Голы в этой игре забили Рафал Аугустыняк и Кристиан Нобоа.

    Сочинцы завершали матч вдесятером после удаления Матео Барача.

    «Урал», набрав одно очко, поднялся с 16-го на 14-е место в таблице РПЛ. «Сочи» остался на третьей строчке.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:1 – Аугустыняк, 34; 1:1 – Нобоа, 68.

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичeв, Герасимов, Гогличидзе, Гагнидзе, Августиняк, Бикфалви, Егорычев, Гаджимурадов (Железнов, 75).

    «Сочи»: Адамов, Барач, Родриго, Прохин, Терехов (Маммана, 86), Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьeв (Жоаозиньо, 46), Бурмистров (Ангбан, 68), Кассьерра (Дуганджич, 90+3).

    Предупреждения: Бикфалви, 27 – Терехов, 43; Кассьерра, 47; Барач, 62.

    Удаление: нет – Барач, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12571

      житель СПб 45 минут назад

      Голы неплохие... А судья был не совсем равнодушен к хозяевам. И удаление - неоднозначное было, и потом все сильнее это проявлялось к концу встречи.За пару минут до конца вообще проигнорировал подножку - чтобы дать Уралу провести одну из последних атак. А в целом - результат по игре.

      0
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      Рейтинг: +23006

      vladimir-7 50 минут назад

      Урал одно очко поимел и два очка у Сочи отнял.

      1
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      Рейтинг: +24733

      slavutiq70 51 минуту назад

      вот Сочи начинает потихоньку сдуваться , а то уже многие серебро отдали ,,

      3
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      ...
      Рейтинг: +18656

      JTherry > slavutiq70 16 минут назад

      кто им "серебро" дал, наверное, сучи-13, так он не смыслит в футболе ничего - "тырка" от бублика...) Урал немного не дожал "колизейщиков", жаль...

      0
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      Рейтинг: +6744

      владимир миронов 1 час назад

      Обидно за Урал, никак Шалимов не настроит команду. И игроки неплохие.

      0
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      Рейтинг: +4761

      Semenycch 1 час назад

      Урал постепенно мало по малу набирает очки.

      1
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      Рейтинг: +15140

      Garrincha58 1 час назад

      типичная РПЛ овская игра суета никакой мысли

      2
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      Рейтинг: +94

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Жаль Урал!
      Отскочил малый брат бомжарника.

      2
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      Рейтинг: +179

      Федотов - слизь > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      судье мало занесли

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