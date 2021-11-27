РПЛ. «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в Екатеринбурге

В 16-м туре чемпионата России «Урал» и «Сочи» победителя не выявили – ничья 1:1.

Голы в этой игре забили Рафал Аугустыняк и Кристиан Нобоа.

Сочинцы завершали матч вдесятером после удаления Матео Барача.

«Урал», набрав одно очко, поднялся с 16-го на 14-е место в таблице РПЛ. «Сочи» остался на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:1 (1:0)

Голы: 1:1 – Аугустыняк, 34; 1:1 – Нобоа, 68.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичeв, Герасимов, Гогличидзе, Гагнидзе, Августиняк, Бикфалви, Егорычев, Гаджимурадов (Железнов, 75).

«Сочи»: Адамов, Барач, Родриго, Прохин, Терехов (Маммана, 86), Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьeв (Жоаозиньо, 46), Бурмистров (Ангбан, 68), Кассьерра (Дуганджич, 90+3).

Предупреждения: Бикфалви, 27 – Терехов, 43; Кассьерра, 47; Барач, 62.

Удаление: нет – Барач, 74.

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