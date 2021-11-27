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РПЛ. «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в Екатеринбурге

27 ноября 2021, 15:57
19

В 16-м туре чемпионата России «Урал» и «Сочи» победителя не выявили – ничья 1:1.

Голы в этой игре забили Рафал Аугустыняк и Кристиан Нобоа.

Сочинцы завершали матч вдесятером после удаления Матео Барача.

«Урал», набрав одно очко, поднялся с 16-го на 14-е место в таблице РПЛ. «Сочи» остался на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:1 (1:0)

Голы: 1:1 – Аугустыняк, 34; 1:1 – Нобоа, 68.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичeв, Герасимов, Гогличидзе, Гагнидзе, Августиняк, Бикфалви, Егорычев, Гаджимурадов (Железнов, 75).

«Сочи»: Адамов, Барач, Родриго, Прохин, Терехов (Маммана, 86), Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьeв (Жоаозиньо, 46), Бурмистров (Ангбан, 68), Кассьерра (Дуганджич, 90+3).

Предупреждения: Бикфалви, 27 – Терехов, 43; Кассьерра, 47; Барач, 62.

Удаление: нет – Барач, 74.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Сочи
Комментарии (19)
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Garrincha58
1638018128
типичная РПЛ овская игра суета никакой мысли
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владимир миронов
1638018399
Обидно за Урал, никак Шалимов не настроит команду. И игроки неплохие.
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slavа0508
1638018903
вот Сочи начинает потихоньку сдуваться , а то уже многие серебро отдали ,,
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vladimir-7
1638018975
Урал одно очко поимел и два очка у Сочи отнял.
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житель СПб
1638019260
Голы неплохие... А судья был не совсем равнодушен к хозяевам. И удаление - неоднозначное было, и потом все сильнее это проявлялось к концу встречи.За пару минут до конца вообще проигнорировал подножку - чтобы дать Уралу провести одну из последних атак. А в целом - результат по игре.
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ААМ
1638031408
Сочи постепенно вернётся на "своё" место.
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sochi-2013
1638033011
Выдохлись.(( Нужно усиление.
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zigbert
1638033634
Первый тайм был за Уралом. Во втором преимущество перешло к Сочи. Справедливая ничья. Примечательно что первый гол в туре забил поляк.
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sobaka120982
1638034622
Я не понимаю что уже второй матч происходит с Сочи, где эта уверенность, поставленная игра? Почему глупые удаления нас преследуют, нет может все по делу, но товарищ Федотов где дисциплина???
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paracetamol
1638084025
Что-то Сочи сбавил. Нужно укрепление состава!
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