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    ⚡️ Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией

    В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. В частности, определился соперник сборной России.

    В 1/2 финала стыков россияне встретятся со сборной Польши.

    В финале победитель пары Россия – Польша встретится с победителем противостояния ШвецияЧехия. Хозяином финала будет либо Россия, либо поляки.

    • Матч с Польшей состоится в России 24 марта. Победитель пройдет в финал стыков.
    • Финальные матчи пройдут 29 марта.
    • На ЧМ-2022 из европейских стыков выйдет 3 из 12 сборных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии155
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      Рейтинг: +103

      RUPRICHT 3 минуты назад

      КАК НЕ ОБИДНО НО ВЫИГРАТЬ У ПОЛЬШЕ БУДЕТ СЛОЖНО ПОМИМО ЛЕВАНДОВСКИ ЕСТЬ КАРОЛЬ БУКСА И КАРОЛЬ СВИДЕРСКИ КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДОДНЕСТИ РОССИИ ПОДАРКИ!!!А ТАК КАК ОНИ ИГРАЛИ В ОТБОРОЧНОМ ЦИКЛЕ ПОЗОР РАСЧИТЫВАТЬ НА ВЫИГРЫШ ПРОСТО СМЕШНО!!!??? ГРУППА Н БЫЛА САМОЙ СЛАБОЙ !!! НУЖНО БЫЛО ПРОЙТИ ХОРВАТОВ А ТУТ ПРОИЗОШОЛ КОНФУЗ!!!! ПУСТЬ РАДУЮТСЯ ЧТО НЕ ДОСТАЛИСЬ ИТАЛИЯ И ПОРТУГАЛИЯ!!!??

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      Рейтинг: +1631

      serglider 17 минут назад

      Трениришко опять на всю страну ляпает полную хрень предлагая матч (-и) в Москве, Краснодаре, Ростове... Ну, полный дебил! На хрена? Нужно проводить матч, где-нибудь за полярным кругом! Где температура будет минус 20-25 градусов! И часовой пояс приходился на полночь по польскому времени))) Посмотрим как Левандовский со товарищами будет себя чувствовать при таких температурах, в часы когда их организм чаще находился во сне))) Давеча испанская молодежка приезжала играть в Москву, предварительно раскатав наших у себя дома со счетом 4 : 1 (если я не путаю)... Так вот, при минус 7-10 градусов, испанцев было уже не узнать! Часто ошибались, было много технического брака, в общем были какие-то "подмороженные"))) За то наши бойко так смотрелись, бегали живенько, пытались комбинировать, не без брака правда, но... таки их сделали, правда со скромным счетом 1 : 0, а нам с поляками и этого вполне хватит! Так что Карпуша бери на вооружения лайфхак, как сделать поляков в первом матче!

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      Рейтинг: +385

      Завулон new new 32 минуты назад

      Трындец. Вот хочется верить в победу, а не верю.

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      Рейтинг: +246

      Вот оно чё Михалыч > Завулон new new 21 минуту назад

      К твоему сожалению -- в две победы.

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      Рейтинг: +385

      Завулон new new > Вот оно чё Михалыч 18 минут назад

      Я и в одну не верю,увы.

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      Рейтинг: +246

      Вот оно чё Михалыч > Завулон new new 3 секунды назад

      Зхмаа...Впервые скажу--жаль нету Зюбы. Так имитировать удар в лицо ( при случайном задевании шеи ) при выпрашивании пенальти ---мало кто умеет..А то бы пригодилось бы в стыках.

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      Рейтинг: +3461

      raritet 36 минут назад

      Нужно срочно давать Левандовски Российское гражданство. Другого пути не вижу .

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      Рейтинг: +246

      Вот оно чё Михалыч > raritet 6 минут назад

      Правильно. Весь мир узнает шо мировая звезда футбола отказалась от родного и приняла расейское гражданство...Даа это будет феерично. И эта...Левандовски надобно бы подарить квартиры ...Ну скажем в Саранске и в Грозном...Как и Депардье..Левандовски то не сделает с квартирами как ентот француз.

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      Рейтинг: +460

      jek718875 37 минут назад

      КАРПУША мастак на пресс-конференции ходить,а игры как не было так и нет,так откуда ей взяться через 4 месяца

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      Рейтинг: +3461

      raritet > jek718875 25 минут назад

      Да откуда ей взяться, игре. Она, не пицца , чтобы позвонил- доставили . Чтобы команда была хоть как-то на ходу, желательно собирать блоками. Защита, например, армейская, полузащита-Краснодар, форварды- Спартак. На скамейке -Зенит. В подтанцовках-Сочи. Вариант 2. РПЛ полностью останавливает игры и Карпин 4 месяца водит игроков по полю, желательно, футбольному и рассказывает Рассказову и всем остальным основные понятия о игре футбол: это сооружение с сеткой называется воротами, в них должен прохаживаться и быть готовым к тому, как только в поле зрения появится Левандовски быть готовым вынуть мячик из сеточки и передать к центру поля...

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      Рейтинг: +1631

      serglider > raritet 5 минут назад

      Что бы что-то строить нужно понимать что ты хочешь увидеть в итоге и знать как этого добиться! А Карпуша как студент-недоучка! Когда нужно что-то делать он занимается болтологией, бесцельно просирая время... Перед самым матчем начинается аврал в тренировках и причитание, что времени не на что не хватает! Потом идет лоторея удачно - не удачно вытянул блет, то бишь сыгран матч... Вот и получается, что гарантированно ручаться за результат он не может, от слова совсем! Сейчас все вспомнили про 4 месяца и... что? У Карпуши есть план подготовки к стыкам? Сейчас он месяц будет 3,14здаболить, потом все разъедутся по отпускам, потом сборы в клубах... Где-нибудь за две недели до стыков Карпуша "проснется" и будет ныть, что времени ни на что не хватило)))

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      Рейтинг: +12565

      житель СПб 38 минут назад

      Ну вот теперь момент истины - Карпин должен показать, какой он тренер. Пока понравился только матч с Кипром. А тут - реальные соперники, непростые. Одолеть их "просто" - не удастся. Нужна тренерская "придумка".

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      Рейтинг: +1631

      serglider > житель СПб 32 минуты назад

      Сам то понял, что написал? Карпин и "придумка"))) Его "придумка" будет следующая: ставим автобус, вымучиваем ничью и надеемся на удачу в серии пенальти... Не прокатит - Отдайте моих 700К евробабосов и идите на хрен со своими хотелками... Дешевый тренеришка, с понтами и раздутым собственным эго)))

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      Рейтинг: +10700

      BRO_football 44 минуты назад

      Матч будет жёстким. Поляки ненавидят русских чуть меньше, чем украинцы. Левандовски навтыкает нам голешников...Сафонов, готовь очко.

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      Рейтинг: +12565

      житель СПб > BRO_football 37 минут назад

      Посмотрим! Не надо готовить очко раньше времени.

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      Рейтинг: +246

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 28 минут назад

      Не надо готовить очко раньше времени.====Капраз, с такой фразой ты точно вошел бы в историю флота. )) Флотские офицеры обожают такое. У тебя там вроде Черноморский ?

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      Рейтинг: +3461

      raritet > BRO_football 17 минут назад

      Матч мог бы быть жёстким при условии чтобы футболистов за месяц до указанного времени не кормили, отняли права, заблокировали все карты до появления положительного результата. Это мы думаем так, что матч будет жёстким, а у них , у этих людей , которые за большие деньги пинают мяч , свое понимание: если даже и проиграл, зарплату все равно получат, кормят по расписанию, прогулки по полю ежедневные, упражнения для релаксации делаются , психолог , он же и тренер ,он же и Карпин испуги снимает: не жизнь , а малина, и что ее портить , выясняя отношения с пшеками.?

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      Рейтинг: +1157

      DemSerg 53 минуты назад

      Финал стыков будет в Варшаве.

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      Рейтинг: +1552

      Олег1204 1 час назад

      Не знаю вкурсах кто или нет, но самое лучшее решение это бойкот катара, а не поездка туда.

      0
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      Рейтинг: +70

      АлексМак 1 час назад

      Средний вариант попался, могло быть хуже... Теперь главное поляков одолеть. Нужно верить в успех и фарт.))

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