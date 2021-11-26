⚡️ Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. В частности, определился соперник сборной России.

В 1/2 финала стыков россияне встретятся со сборной Польши.

В финале победитель пары Россия – Польша встретится с победителем противостояния Швеция – Чехия. Хозяином финала будет либо Россия, либо поляки.