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  • ⚡️ Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией

⚡️ Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией

26 ноября 2021, 19:22
173

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. В частности, определился соперник сборной России.

В 1/2 финала стыков россияне встретятся со сборной Польши.

В финале победитель пары Россия – Польша встретится с победителем противостояния ШвецияЧехия. Хозяином финала будет либо Россия, либо поляки.

  • Матч с Польшей состоится в России 24 марта. Победитель пройдет в финал стыков.
  • Финальные матчи пройдут 29 марта.
  • На ЧМ-2022 из европейских стыков выйдет 3 из 12 сборных.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (173)
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slavа0508
1637943815
Всё в наших руках ,,,Россия - Польша ,,,Спартак - Легия ,,,,,,,,,
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R_a_i_n
1637944081
Не Португалия с Италией и ладно. Если не пройдем Поляков со Шведами, значит нам на ЧМ делать нечего. Бомжи лесом идут.
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Блямба
1637944829
Хоть на Лёву посмотреть. а может и на Ибру...
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zigbert
1637946214
Могло быть и хуже попади в другую пару итальянцы или португальцы. А так уже сейчас надо искать защитника способного нейтрализовать Левандовски.
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VVM1964
1637946323
Были Минин и Пожарский , и Сусанин ... Конечно Карпину в это ряд не встать - масштаб события не тот ))) Но продолжить дело великих предков - дело святое !!! )))
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Sancho010365
1637946683
Нужно постараться и будет всё в ажуре. И Россия и Украина будут на ЧМ-2022. Парни нас не подведут, время работает на нас.
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Беспонтий
1637947465
поляков били шведов били говорят ещё и половцев с печенегами прорвёмся ребята штыком и гранатой
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житель СПб
1637951469
Ну вот теперь момент истины - Карпин должен показать, какой он тренер. Пока понравился только матч с Кипром. А тут - реальные соперники, непростые. Одолеть их "просто" - не удастся. Нужна тренерская "придумка".
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ivany4
1637956456
Команды проходные. Валере все карты в руки, и помощь домашних стен!
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Nevskij
1637957236
Конечно, Польша - не Северная Македония, но если проигрывать ей, то на ЧМ делать точно нечего. Чтобы не позорится. Швеция/Чехия - ? Опять таки, не Италия с Португалией. Мяч круглый, надо играть. Взять пример хотя бы с молодежки, которая испанцев переиграла. Непобедимых не бывает. Во всяком случае, раньше времени опускать руки не стоит. Верим в команду. Иначе какие же мы болельщики?
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