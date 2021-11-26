⚡️ Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. В частности, определился соперник сборной России.
В 1/2 финала стыков россияне встретятся со сборной Польши.
В финале победитель пары Россия – Польша встретится с победителем противостояния Швеция – Чехия. Хозяином финала будет либо Россия, либо поляки.
- Матч с Польшей состоится в России 24 марта. Победитель пройдет в финал стыков.
- Финальные матчи пройдут 29 марта.
- На ЧМ-2022 из европейских стыков выйдет 3 из 12 сборных.
Источник: Бомбардир.ру