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    Романцев: «Мой звонок убедил Карпина, что решение остаться в сборной – правильное»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о своей беседе с Валерием Карпиным, который задумывался об уходе из национальной команды после поражения от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    «У нас всегда были отличные отношения с Карпиным. Я всегда был противником послематчевых пресс-конференций, потому что после игры тренер не всегда говорит то, что думает.

    Он обычно говорит на эмоциях. Вот Валерий говорил на эмоциях, что подумает (об уходе из сборной). Когда прошло несколько дней, действительно, подумал, что сказал это зря. Я поэтому спросил: «Валера, ты отошел?». Он сказал: «Да». Теперь надо работать.

    Мой звонок сыграл решающую роль? Не думаю. По голосу чувствовалось, что он уже принял решение. Мой звонок убедил его, что это решение правильное», – сказал Романцев.

    • В пятницу, 26 ноября, россияне узнают своих соперников по мартовским стыковым матчам.
    • Карпин возглавляет сборную с июля.
    • Под его руководством команда одержала 5 побед в 7 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8523

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вырывает из контекста и преподносите изменяя смысл.
      Карпин САМ всё решает.

      1
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      Рейтинг: +11689

      Cleaner 2 часа назад

      Спартаковец спартаковца тянет и поддерживает. А на игру , как таковую, им обоим наплевать...(

      0
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      Рейтинг: +2494

      Блямба 2 часа назад

      Тень Командора будет довлеть повсеместно..

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