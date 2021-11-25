Медведев – о выходе «Зенита» в плей-офф Лиги Европы: «Турнир прибавил в статусе. Легко не будет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах команды в весенней части Лиги Европы.

«Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды.

В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни не будет.

Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше.

Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», – сказал Медведев.