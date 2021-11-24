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    Медведев – о выходе «Зенита» в плей-офф Лиги Европы: «Турнир прибавил в статусе. Легко не будет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах команды в весенней части Лиги Европы.

    «Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды.

    В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни не будет.

    Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше.

    Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», – сказал Медведев.

    • «Зенит» досрочно гарантировал себе 3-е место в группе ЛЧ.
    • Петербуржцы пробились в евровесну впервые с сезона-2018/19.
    • Тогда команда вылетела в 1/8 финала ЛЕ от «Вильярреала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +129

      v.v.navashinsky 41 секунду назад

      Ничего не светит "Зениту" в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +9544

      alp 1 час назад

      то, что буде сложно это и козе понятно... вопрос что ЗАО собирается делать, чтобы прекратить позорится в евротурнирах... сидят, длять, на прессухах на серьезных щщах, типа, «Турнир прибавил в статусе. Легко не будет», и на том и все.. а весной опять обдрищутся

      0
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      Рейтинг: +220

      SMITHI 1 час назад

      Наш чемпион с авациями ворвался в Лигу Европы! Зенит не оставил даже малейшего шанса Ювентусу и Челси туда попасть. Евровесна наша! Трепещи Европа! Зенит идёт!!! Медведев гений! ГенДир номер один в нашем футболе!

      2
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      Рейтинг: +520

      Damir07 1 час назад

      Зенит в лигу Европу не попал а провалился )))

      2
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      Рейтинг: -5

      СуперПАВ9 > Damir07 1 час назад

      Плюс 100500

      0
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      Рейтинг: +2484

      Блямба > Damir07 1 час назад

      ))
      Вот это хорошо было.
      Даже не обидно.
      +++

      2
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      Рейтинг: +1981

      CSKA471 1 час назад

      «Легко не будет»?????????
      Да я уверен вы в первом же противостоянии вылетите!

      1
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      Рейтинг: +2484

      Блямба 1 час назад

      "Нам могут попасть в соперники..«Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы."))

      Очень тонко работает пресс-служба Зенита.
      А спичрайтер-просто монстр.

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      Рейтинг: +1981

      CSKA471 > Блямба 1 час назад

      Изначально спартак вычеркнули)

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