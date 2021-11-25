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  • Медведев – о выходе «Зенита» в плей-офф Лиги Европы: «Турнир прибавил в статусе. Легко не будет»

Медведев – о выходе «Зенита» в плей-офф Лиги Европы: «Турнир прибавил в статусе. Легко не будет»

25 ноября 2021, 08:55
18

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах команды в весенней части Лиги Европы.

«Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды.

В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни не будет.

Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше.

Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», – сказал Медведев.

  • «Зенит» досрочно гарантировал себе 3-е место в группе ЛЧ.
  • Петербуржцы пробились в евровесну впервые с сезона-2018/19.
  • Тогда команда вылетела в 1/8 финала ЛЕ от «Вильярреала».

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Лига Европы Зенит Медведев Александр
Комментарии (18)
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Блямба
1637820561
"Нам могут попасть в соперники..«Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы.")) Очень тонко работает пресс-служба Зенита. А спичрайтер-просто монстр.
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CSKA471
1637820701
«Легко не будет»????????? Да я уверен вы в первом же противостоянии вылетите!
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Damir07
1637821049
Зенит в лигу Европу не попал а провалился )))
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SMITHI
1637822101
Наш чемпион с авациями ворвался в Лигу Европы! Зенит не оставил даже малейшего шанса Ювентусу и Челси туда попасть. Евровесна наша! Трепещи Европа! Зенит идёт!!! Медведев гений! ГенДир номер один в нашем футболе!
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alp
1637822359
то, что буде сложно это и козе понятно... вопрос что ЗАО собирается делать, чтобы прекратить позорится в евротурнирах... сидят, длять, на прессухах на серьезных щщах, типа, «Турнир прибавил в статусе. Легко не будет», и на том и все.. а весной опять обдрищутся
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boba42
1637826708
Да хоть какой статус у ЛЕ, он так и остался утешительным турниром для вылетевших из ЛЧ. Чему радоваться.
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NewLife
1637833323
Вам может попасться Спартак, и это не будет игра в продажной РПЛ.
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ВЛАДИВОСТОК
1637836646
Лига Европы ........ЗЕНИТ НА ВЫХОД , ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ МЕНЕЕ ПОЗОРНО ......
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Garrincha58
1637840230
вышли и что толку вылетят в первом же раунде плей офф
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Hektor 84
1637950456
О выходе он говорит. Как любой чинуша пытается приукрасить. Зенит ни куда не выходил, они вылетели из лиги чемпионов.
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