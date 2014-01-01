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    ⚡ Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Наполи» и вышел в лидеры группы

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома обыграл «Наполи» – 2:1. Оба гола в составе московской команды забил нападающий Александр Соболев.

    «Спартак» набрал 7 очков и вышел на первое место в группе С. «Наполи» уступает российскому клубу по дополнительным показателям.

    «Лестер» и «Легия» проведут игру позже.

    Лига Европы. Группа С. 5-й тур

    Спартак (Россия) – Наполи (Италия) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 3 (с пенальти); 2:0 – Соболев, 28; 2:1 – Эльмас, 64.

    Спартак: Селихов, Мозес (Рассказов, 83), Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Промес (Ларссон, 90+2), Игнатов (Ломовицкий, 72), Соболев.

    Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жезус, Лоботка (Рахмани, 78), Зелински, Эльмас, Лосано, Мертенс, Петанья.

    Предупреждения: Литвинов, 14; Соболев, 88; Промес, 90+2 – Кулибали, 78.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии272
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      Рейтинг: +2865

      ААМ 11 секунд назад

      Молодцы, Посмотрим, что будет дальше.

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      Ответить
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      Рейтинг: +12878

      Hektor 84 26 секунд назад

      Два раза обыграть лидера серии А это не три автобуса выставить против шведского карлика)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3478

      ySS 4 минуты назад

      С победой, КББ!
      С непростой, долгожданной, над лидирующей в Сериале командой.
      Селихов очень порадовал игрой, а Мозес снова показал свой высокий класс.
      Молодёжь не стушевалась, хотя кое кому тут не нравится.
      Судье спасибо за пенальти, по сути подарок.)

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4776

      polt 5 минут назад

      Респект российскому клубу, порадовали. Могём иногда. А Спаллетти засранцем оказался.

      7
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      ...
      Рейтинг: +9495

      playsh > polt 1 минуту назад

      Только не оказался - остался засранцем...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      semm 5 минут назад

      в России поражений больше чем побед, а сегодня молодцы, порадовали, спасибо всему Спартаку за игру, за очки - от всех нас спасибо!

      5
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      Рейтинг: +14530

      paracetamol 6 минут назад

      Вроде у Селихова контракт зимой кончается и его продлять не хотят. Вот Зениту бы подсуетиться!

      1
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      Рейтинг: +4264

      алдан2014 > paracetamol 2 минуты назад

      Ну ты не можешь без ********,как его Федун отпустит? Он как Дасаев играл. Там все мальчишки выложились. Главное что дальше не расслабились

      1
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      Рейтинг: +29948

      VVM1964 > paracetamol 2 минуты назад

      Как тебе на вкус " тухлое мясо " ?? )))

      0
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      Рейтинг: +213

      SMITHI 7 минут назад

      Нашли что обсуждать, подумаешь... Спартак обыграл посредственную команду Италии. То-ли дело наш Чемпион, грозные львы... Зенит! Вырвал очко у топовой команды Швеции! Унизил их на выезде! Семак гений! Вывел Зенит в евровесну!

      4
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      Рейтинг: +10120

      Fusballer > SMITHI 6 минут назад

      Лучше и не скажешь!

      5
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      Рейтинг: +3191

      minaev23 8 минут назад

      Молодцы красно-белые!!! С победой!!!!

      5
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      Рейтинг: +21721

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Коллеги, с победой!!! Спартак сегодня дал мастер-класс итальяшкам "Как надо сушить игру". Всегда думал, что только они и турки непревзойдённые мастера в этом деле.

      6
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      Рейтинг: +4264

      алдан2014 11 минут назад

      Давайте на этом интересном сайте обсуждать игру,а не статься с клубными пристрастиями. Мы любим футбол все

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