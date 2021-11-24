⚡ Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Наполи» и вышел в лидеры группы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома обыграл «Наполи» – 2:1. Оба гола в составе московской команды забил нападающий Александр Соболев.

«Спартак» набрал 7 очков и вышел на первое место в группе С. «Наполи» уступает российскому клубу по дополнительным показателям.

«Лестер» и «Легия» проведут игру позже.

Лига Европы. Группа С. 5-й тур

Спартак (Россия) – Наполи (Италия) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 3 (с пенальти); 2:0 – Соболев, 28; 2:1 – Эльмас, 64.

Спартак: Селихов, Мозес (Рассказов, 83), Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Промес (Ларссон, 90+2), Игнатов (Ломовицкий, 72), Соболев.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жезус, Лоботка (Рахмани, 78), Зелински, Эльмас, Лосано, Мертенс, Петанья.

Предупреждения: Литвинов, 14; Соболев, 88; Промес, 90+2 – Кулибали, 78.

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