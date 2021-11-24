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  • ⚡ Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Наполи» и вышел в лидеры группы

⚡ Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Наполи» и вышел в лидеры группы

24 ноября 2021, 20:27
374

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома обыграл «Наполи» – 2:1. Оба гола в составе московской команды забил нападающий Александр Соболев.

«Спартак» набрал 7 очков и вышел на первое место в группе С. «Наполи» уступает российскому клубу по дополнительным показателям.

«Лестер» и «Легия» проведут игру позже.

Лига Европы. Группа С. 5-й тур

Спартак (Россия) – Наполи (Италия) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 3 (с пенальти); 2:0 – Соболев, 28; 2:1 – Эльмас, 64.

Спартак: Селихов, Мозес (Рассказов, 83), Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Промес (Ларссон, 90+2), Игнатов (Ломовицкий, 72), Соболев.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жезус, Лоботка (Рахмани, 78), Зелински, Эльмас, Лосано, Мертенс, Петанья.

Предупреждения: Литвинов, 14; Соболев, 88; Промес, 90+2 – Кулибали, 78.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Спартак Наполи Соболев Александр
Комментарии (374)
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Боцман59rus
1637775029
_ с победой!!! А Спалетти мразотный чучело, бомжеШкола, налицо>))))
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VVM1964
1637775037
МОЛОДЦЫ !!! С ТАКИМ составом , с такой центральной линией , ПОБЕДА - ЭТО НЕЧТО !!! 90 % успеха - СЕЛИХОВ !!! Ну и конечно УДАЧА , может Тедеско своим присутствием её приманил )))
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slavа0508
1637775220
Селихов доказал , что с нервишками у него всё в порядке в отличие от Максименко , 50% победы его ,,,,
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GoLenaStop
1637775294
Ай, молодцы!!! Дважды отебендить неаполитанцев... Надо теперь и поляцким задротам отомстить. А, там видно будет. Удачи хрюкатанам! (А, Селихову - квартиру.)
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portero
1637775307
Селихов лучший!!! Результат отличный, но второй тайм, грустное зрелище... Промеса можно было в перерыве менять, Соболев столько атак запорол своими корявыми пасами... Три очка есть , омтальное забудется.
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insider_retro
1637775311
Рад победе российской команды над лидером СерииА! Нечасто такие плюхи удаются нашим клубам! Годится...
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derrik2000
1637775353
А Спалетти-то "удар держать" не умеет!!! Руй к нему после матча с открытой душой... поручкаться... поблагодарить друг друга... А тот: капюшончиком закрылся и ЗДРИСНУЛ скорее в подтрибунку. Как-то не по-мужски и не по-спортивному. )))))))))))))))))))))))))) Что касается самой игры, то, по моему мнению, МАТЧ ИМЕНИ СЕЛИХОВА!!! Именно он, практически в безнадежнейших ситуациях спасал Спартак от казалось уже 100000-процентного гола, тем самым задавая тон на упорство и самоотдачу других игроков КБ. Не удивлюсь, если именно он будет признан лучшим игроком матча. Могут же САМООТВЕРЖЕННО БИТЬСЯ (ИГРАТЬ - надеюсь, что ПОКА - не умеют), если захотят полевые игроки Спартака!
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zigbert
1637775397
Как то даже не вериться. С победой болельщики Спартака! Молодцы, выстояли!!!
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slavа0508
1637775600
А неплохо так дважды обыграли лидера серии А ,,,,Спалетти щёлкнули по лысине ,,,,
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oyabun
1637775924
Всех российских болельщиков с Победой! Вдвойне приятно, что победили серьезный клуб, лидера Чемпионата Италии. Но Спартак не может без нервотрепки. На 2-й тайм как будто забыли выйти. Не зря Романцев говорил перед игрой, что "Спартак играет отрезками". И в этот раз так вышло. Повезло еще что Наполи только один отквитал - всё благодаря великолепной игре Селихова. Всегда говорил - именно он номер 1 в Спартаке!
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