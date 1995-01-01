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    Баринов – о матче с «Лацио»: «Наисложнейшая игра, но «Локомотиву» нечего терять»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

    «Лацио» — очень сильный соперник. Считаю их фаворитами нашей группы. Завтра предстоит тяжeлая, наисложнейшая игра. У нас нет некоторых основных лидеров. Но нам терять нечего.

    Мы хорошо подготовились к сопернику, разобрали игру. Постараемся воплотить всe это завтра», – сказал Баринов.

    • «Локомотив» примет «Лацио» завтра, 25 ноября.
    • Начало матча – в 20:45 мск.
    • Столичный клуб вылетит из Лиги Европы, если не победит «Лацио».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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