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    Кержаков – о критике от Заремы: «Зенит» вне конкуренции «Спартака». Нужно поддеть, если не получается на поле»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал реакцию на назначение в нижегородский клуб со стороны Заремы Салиховой.

    – Когда тебя назначили в «Нижний», Зарема Салихова отреагировала: «Зенит» вообще не палится. Могли бы хотя бы назначить тренера не с зенитовскими глазами». Как ты реагируешь на такое?

    – Наверное, так как она имеет отношение к «Спартаку», существует противостояние «Зенит» – «Спартак». На данном этапе «Зенит», конечно, вне конкуренции «Спартака». Каким-то образом, наверное, нужно поддеть, если не получается на футбольном поле, то где-то в медиа.

    Но по мне – я выполняю свою работу, я знаю историю своего назначения, я знаю себя, поэтому я на это никак не реагирую.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 15 туров.
    • «Спартак» идет на 10-м месте.

    Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3595

      R_a_i_n 1 час назад

      Зарема конечно та еще ************, но говорит, то что видит.

      0
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      Рейтинг: +11782

      Литейный4 1 час назад

      Хряки, такие они хряки. Завистливые, слабые и лузеры на поле. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +202

      Вот оно чё Михалыч > Литейный4 1 час назад

      А где твое гы гы ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Suvorov51 > Литейный4 27 минут назад

      гыгыгы голубые они и естьголубые -бомжи хотя и львы. но голубые гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +9534

      alp 1 час назад

      правильно Саня делает.. собака лает караван идет

      4
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      Рейтинг: +202

      Вот оно чё Михалыч > alp 1 час назад

      Жорик изподзадудунайский знает ..Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12834

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем публиковать эту желтуху?

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      Рейтинг: +2860

      ААМ 2 часа назад

      Жаль, что Кержаков не Мария. Марию бы Зарема "зарэзала", как в "Бахчисарайском фонтане".

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      Рейтинг: +135

      Suvorov51 > ААМ 25 минут назад

      еще зарежет в питерском фонтане гыгыгы

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