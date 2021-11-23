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  • Кержаков – о критике от Заремы: «Зенит» вне конкуренции «Спартака». Нужно поддеть, если не получается на поле»

Кержаков – о критике от Заремы: «Зенит» вне конкуренции «Спартака». Нужно поддеть, если не получается на поле»

23 ноября 2021, 20:58
8

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал реакцию на назначение в нижегородский клуб со стороны Заремы Салиховой.

– Когда тебя назначили в «Нижний», Зарема Салихова отреагировала: «Зенит» вообще не палится. Могли бы хотя бы назначить тренера не с зенитовскими глазами». Как ты реагируешь на такое?

– Наверное, так как она имеет отношение к «Спартаку», существует противостояние «Зенит» – «Спартак». На данном этапе «Зенит», конечно, вне конкуренции «Спартака». Каким-то образом, наверное, нужно поддеть, если не получается на футбольном поле, то где-то в медиа.

Но по мне – я выполняю свою работу, я знаю историю своего назначения, я знаю себя, поэтому я на это никак не реагирую.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 15 туров.
  • «Спартак» идет на 10-м месте.

Кержаков: «Аршавин эпизодами напоминал Месси. Сейчас в России таких игроков нет»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кержаков Александр
Комментарии (8)
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ААМ
1637692976
Жаль, что Кержаков не Мария. Марию бы Зарема "зарэзала", как в "Бахчисарайском фонтане".
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Hektor 84
1637693264
Зачем публиковать эту желтуху?
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alp
1637693583
правильно Саня делает.. собака лает караван идет
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R_a_i_n
1637694312
Зарема конечно та еще ************, но говорит, то что видит.
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NewLife
1637701040
Журналюги, не трясите нафталином и оставьте уже Спартак в покое, пишите о классе зюбы, достижениях синита, правда мало кто будет читать, но что поделаешь.
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alefreddy
1637704921
Зенит еле сгонял ничью с Мальме команде по цене одного Малкома
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мы_не_рабы
1637706237
И вот "бомбардир" достаёт из штанин дубликат бесценного....... ах, да, это немножко про другое. Хотя перед игрой Спартака нужно чем - нибудь тряхануть, ну, хотя бы новостью давно минувших дней!
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