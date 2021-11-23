Кержаков – о критике от Заремы: «Зенит» вне конкуренции «Спартака». Нужно поддеть, если не получается на поле»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал реакцию на назначение в нижегородский клуб со стороны Заремы Салиховой.

– Когда тебя назначили в «Нижний», Зарема Салихова отреагировала: «Зенит» вообще не палится. Могли бы хотя бы назначить тренера не с зенитовскими глазами». Как ты реагируешь на такое?

– Наверное, так как она имеет отношение к «Спартаку», существует противостояние «Зенит» – «Спартак». На данном этапе «Зенит», конечно, вне конкуренции «Спартака». Каким-то образом, наверное, нужно поддеть, если не получается на футбольном поле, то где-то в медиа.

Но по мне – я выполняю свою работу, я знаю историю своего назначения, я знаю себя, поэтому я на это никак не реагирую.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 15 туров.

«Спартак» идет на 10-м месте.

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